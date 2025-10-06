"Te esperamos": Ricardo Mendoza y Katya Mosquera revelan primera ecografía de su bebé con emotivo post

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ricardo Mendoza y su novia Katya Mosquera emocionaron a todos sus seguidores al mostrar la primera ecografía de su bebé. Por medio de sus redes sociales, Katya compartió las imágenes del bebé en su vientre que espera “con atención y expectativa” junto con el comediante del programa Hablando Huevadas.

En la primera foto se ven las manos de Mosquera y de Mendoza sosteniendo la ecografía en blanco y negro. La siguiente imagen muestra a la novia de Ricardo sosteniendo tres fotos de la ecografía haciendo notar ya la cabeza y partes del cuerpo del bebé.

Del mismo modo, Katya decidió compartir otra fotografía sonriendo y mostrando la ecografía junto a su primer hijo de una relación anterior. Finalmente, la joven de 33 años difundió un breve video del monitor de la ecografía que muestra a su pequeño en el vientre.

“Viene al mundo un bebé. Lleno de atención y expectativa. Es divertido pensar que están pasando tantas cosas en una dimensión que casi nos es imperceptible y el resultado es la llegada de una vida y un libro que se escribe con palabras nuevas y capítulos inéditos, y esta foto (…) es solo el avance, el previo, la promesa”, escribió Mosquera en su post el último domingo.

En ese sentido, recalcó la gran felicidad que viene teniendo junto a Ricardo Mendoza por la pronta llegada de su bebé. ”La alegría y la emoción de lo desconocido nos empapa (…) y gracias por el amor y buena onda que estamos recibiendo (…) nos ayuda, en serio nos refresca y dan ganas de hacer las cosas bien. ¡Te esperamos amiguito, aquí ya estamos contando las horas para tu llegada!”, concluyó.

Ricardo Mendoza anuncia que será padre durante show en la Torre Eiffel

Ricardo Mendoza sorprendió con un anuncio personal: será padre por primera vez. La noticia la dio el sábado 20 de septiembre durante su show en la sala Gustave Eiffel, ubicada en el primer piso de la emblemática Torre Eiffel, en París, Francia, donde se presentó junto a Jorge Luna para su show Hablando Huevadas.

El comediante eligió la llamada ciudad del amor para compartir lo que calificó como el anuncio más importante de su vida. “Papá, vas a tener un nieto”, dijo sobre el escenario, según registraron las cámaras de Magaly TV, La Firme. Minutos después, en conversación con Magaly Medina, añadió: “Estoy muy contento. Voy a ser papá”.

Ricardo también confirmó que planea concretar su boda con su pareja, Katya Mosquera, con quien se comprometió en marzo de 2024. “Ya soy papá porque estoy hermosamente enamorado del hijo de mi novia, que vive conmigo, y ahora viene un hermanito para él, un Mendocita Mosquera”, expresó.

Ricardo Mendoza y Jorge Luna dieron histórico show en la Torre Eiffel

Ricardo Mendoza y Jorge Luna dieron su primer show en Europa dentro de la sala Gustave Eiffel en la Torre Eiffel, en París. Fue el último sábado 20 de setiembre que Mendoza y Luna, los creadores de Hablando Huevadas, se convirtieron en los primeros humoristas peruanos en realizar una presentación en el escenario internacional.

Por medio de sus historias en Instagram, Jorge Luna compartió un breve video en el momento en que ingresa, con ayuda de una tarjeta electrónica, a la sala Gustave Eiffel en la Torre Eiffel para prepararse antes de su esperado show con Mendoza. “No pues, esto es otra cosita”, resaltó el comediante.

Asimismo, se pudo ver otro video con la vista panorámica del río Sena y la estructura dentro del histórico monumento francés para luego mostrar el escenario donde Jorge Luna y Ricardo Mendoza daban su presentación. “Hablando Huevadas en la Torre Eiffel”, se lee en el breve video.

Del mismo modo, Ricardo Mendoza también mostró breves imágenes de su preparación dentro de la sala y una foto dentro de la estructura en la Torre Eiffel destacando la tecnología. “Usé mi pase libre. ¡Bien! La tecnología aquí es muy interesante”, señaló el también publicista.