Cathy Sáenz fue criticada en redes sociales por quedarse con el bouquet de Ana Siucho. | Fuente: Instagram

Tras la boda de Edison Flores y Ana Siucho, el bouquet se quedó en manos de Cathy Sáenz. Sin embargo, la manera como la conductora pidió el arreglo fue criticada en redes sociales. Al punto de decir que se lo quitó a la novia.

La flamante esposa conversó, ante cámaras, con la popular 'Mamacha' a quien le dijo que le iba a regalar las flores. "Esto va a ser para ti, yo lo prometí", dijo la egresada en medicina.

Cathy Sáenz se mostró emocionada con sus palabras y, entre bromas, expresó: "Lo voy a tocar, nada más, para que me des la suerte. Así, sí me caso, tú dijiste 'se lo voy a dar a Cathy Sáenz', así que me lo voy a llevar después", expresó mientras tenía en sus manos el bouquet.

"Igual te lo dejo, ¿o me lo puedo llevar?", le preguntó la conductora a Ana Siucho, esta respondió afirmativamente. Así se quedó con el ramo de flores, que dijo iba a congelar, pero fue criticada en redes sociales. Los tuiteros interpretaron este acto como que le quitó el arreglo a la esposa de Edison Flores.

Cathy Sáenz: "Para mí esto es más que un bouquet de bodas, es una muestra de cariño de una pareja que admiro y quiero". | Fuente: Instagram

LA RESPUESTA DE CATHY

En su Instagram, Cathy Sáenz manifestó estar emocionada por haber recibido las flores. "Para mí esto es más que un bouquet de bodas, es una muestra de cariño de una pareja que admiro y quiero. Gracias de todo corazón", escribió. Sin embargo, desactivó los comentarios tras las críticas recibidas.

Ella junto a Karen Schwarz, presentadoras de "Mujeres al Mando", fueron las encargadas de conducir la transmisión especial sobre la boda de Edison Flores y Ana Siucho, el pasado 21 de diciembre.

La verdad que feo fue ver a cathy Sáenz que ingrese al auto y ocupar el sitio del novio eso y que pida el bouquet que la novia llevaba en sus manos fue horrendo!! No deseo nada malo pero son 2 intromisiones q me da a pensar en un mal augurio y todo por querer(la Sáenz)destacar🙄 — Judith Marcela (@JudithTantavil6) 22 de diciembre de 2019

La preciosa y educada novia entrará a su recepción sin bouquet porque una @cathysaenz desubicada prácticamente la acorraló para que se lo diera.#LaBodaDelAño — Antonio M🔥 (@AntonioMoscol) 22 de diciembre de 2019

'OREJITAS' CASADO

Tras culminar la ceremonia religiosa, realizada en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, el popular 'Orejitas' partió con su esposa hacia el Estadio Monumental, donde celebraron junto a sus 800 invitados.

El futbolista brindó algunas declaraciones frente a cámaras: "Para Perú, gracias, el agradecimiento eterno, porque he sentido el cariño y mi esposa también. [...] Yo la verdad me sentía muy nervioso. Solo quería ver a mi esposa, que camine hacia mí y poder tomarla de la mano", indicó Edison Flores.