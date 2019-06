Romina Lozano confirmó el fin de su relación con Nicola Porcella. | Fuente: Instagram de Romina Lozano

Romina Lozano confirmó su separación de Nicola Porcella y reveló los motivos del fin de su relación, después de menos de tres meses de haber estado juntos. “Yo tengo mucho trabajo, él también está enfocado en mucho trabajo, y no hay la posibilidad de vernos siempre. Tomo las cosas tranquila, no las tomo muy a pecho”, contó en entrevista a “América Espectáculos”.

Aunque ya no sea pareja del ex integrante de “Esto es guerra”, la ex Miss Perú dijo que todavía siente cariño por él y que están tranquilos. “De Nicola no voy hablar nada mal pues tengo bastante cariño. Ese es el distanciamiento ahora”, añadió.

Por su parte, Romina Lozano negó de manera tajante las especulaciones de que el fin de su relación se debió a una presunta infidelidad. “Son rumores, no es que se haya metido alguien. No ha pasado nada de eso, todo está tranquilo”, agregó.



Romina Lozano reveló por qué terminó su relación con Nicola Porcella. | Fuente: Captura de TV

La ex Miss Perú también negó que se haya incomodado por la foto que compartió Nicola Porcella, en Instagram, donde se le ve junto a su expareja Angie Arizaga y otros amigos. Esto generó rumores de un posible acercamiento entre la ex chico reality y Arizaga.

“Sé que tuvieron una relación, no sé si son amigos. Creo que mantienen su distancia. No tendría que incomodarme el hecho de que cuelgue una foto con sus amigos con su ex, pues es un grupo de amigos, no es que salga ella y nadie más”, aseguró Romina Lozano.

Pese a que cada uno está enfocado en su trabajo, la modelo y ahora integrante de “Esto es guerra” no descarta la posibilidad de retomar su relación con Nicola Porcella. “Quién sabe. No te puedes apresurar a decir las cosas ahora, porque todo depende del tiempo y del momento”, apuntó.