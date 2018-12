Romina Lozano, Miss Perú y candidata en el Miss Universo 2018, dedicó un sentido mensaje con el que presentó a su pareja a quien solo llamó "Maki". En el texto, publicado en Instagram, intenta ennumerar las cosas que le gustan de él.

Su sonrisa, cómo la hace reír con tonteras y el que le compre alitas cuando tiene hambre son parte de la lista, aunque la modelo asegura que no sabe explicarlo con palabras exactas". "De lo que sí estoy segura es que tienes un 'no sé qué' que me gusta mucho", sostuvo.

Romina Lozano, que participó en el Miss Universo en Tailandia, recordó cómo se conocieron. Hace unos años, él le mintió sobre su edad y ella con su estatura. "Aquí estamos ahora, riéndonos de eso y muchas más cosas en este nuestro camino", comenta la modelo.

Ella sostuvo que su pareja la apoyó en su camino como Miss Perú, mientras que la profesión de él es la veterinaria. El joven también entrena con modelo "cuando me entra flojera y me motivas para ir, tu manera de cuidarme", escribió en Instagram.

Romina Lozano terminó su mensaje con un "te amo" para su pareja. "Si hay algo que necesito como Phineas necesita a Ferb, es que me tengan paciencia y tú la tienes churri [...] Eres mi impulso, mi fuerza, siempre estás cuando me derrumbo para levantarme, gracias por muchas cosas mi Maki [...] Love u Maki taki".