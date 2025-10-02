Sheyla Rojas fue hospitalizada de emergencia en México tras sufrir una infección: "Era una cosa inexplicable"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sheyla Rojas informó a través de sus redes sociales que debió ser hospitalizada en México luego de presentar complicaciones de salud que la llevaron a ser intervenida de urgencia.

La exintegrante de Esto es guerra compartió primero la fotografía de una habitación del Hospital Real San José, donde permaneció varios días, pero sin precisar inicialmente la causa de su internamiento.

"Hoy por fin me despido de esta habitación, fueron varios días complicados, de mucho dolor, miedo, malas noches y muchas emociones. No sabía cuánto iba a durar. Realmente todo puede cambiar de un momento a otro, aunque dentro de todo me siento bendecida porque ya terminó todo y hoy podré dormir en casa", publicó Rojas en sus historias de Instagram.

Imagen compartida por Sheyla Rojas en sus redes sociales.Fuente: Instagram: Sheyla Rojas

¿Qué le pasó a Sheyla Rojas?

Más adelante, Sheyla Rojas detalló que el motivo de su hospitalización fue una celulitis infecciosa en la cadera, una condición que le generaba dolor intenso y le impedía moverse con normalidad.

"Sí, estuve internada. Lo que me pasó fue que me dio celulitis infecciosa. Yo pensé que era un simple golpe, entonces no le presté atención, no le presté importancia. Dije: ‘ah, no pasa nada’, y lo dejé pasar. Al día siguiente estaba más inflamado, pero pensé que era el golpe. Me puse hielo para el dolor y se calmó un poco, pero no mucho", explicó en un video en Instagram.

Según contó, el cuadro se agravó después de acudir a entrenar: "Se me hizo una pelota súper grande en la cadera y me recontra dolía, me quemaba la piel, era una cosa inexplicable".

“Sí estuve internada, lo que me pasó fue que me dio celulitis infecciosa", dijo Sheyla Rojas. | Fuente: Instagram: Sheyla Rojas

Sheyla Rojas acudió a una farmacia antes de ser hospitalizada



Ante la situación, Sheyla buscó atención en una farmacia, donde le sugirieron que podría tratarse de una celulitis infecciosa. Sin embargo, al desconocer la gravedad del diagnóstico, no le dio la importancia necesaria hasta que el dolor se volvió insoportable. Fue entonces cuando su pareja, Luis Miguel Galarza, conocido como 'Sir Winston', la acompañó a un centro médico.

"Fui a ver a una amiga a jugar, no aguanté ni cinco minutos y me vine a casa y en el camino no me podía ni sentar. Le dije a Luis, 'gordo, vamos al hospital porque me duele muchísimo y no aguanto, mira cómo se me ha inflamado'. Me dijo 'está horrible, cómo has aguantado'", relató.

En el hospital, los especialistas determinaron que los medicamentos no serían suficientes para reducir la inflamación y decidieron intervenirla de inmediato.

"Fue una semana muy difícil, más difícil de lo que puedo imaginar. Un simple golpe ocasionó todo esto (...) Gracias a todos los que me han escrito y han estado pendientes, tengo que estar con descanso", señaló.

"No aguanté ni cinco minutos, no me podía ni sentar", explicó la modelo y presentadora peruana. | Fuente: Instagram: Sheyla Rojas

¿Qué es la celulitis infecciosa?

La celulitis infecciosa es una enfermedad de la piel causada por bacterias. Se manifiesta con enrojecimiento, hinchazón y dolor en la zona afectada. Los gérmenes más comunes que la provocan son el estafilococo y el estreptococo. Aunque suele ser una infección frecuente, puede volverse peligrosa si no recibe tratamiento oportuno.

A diferencia de otras infecciones, la celulitis no se contagia de una persona a otra. La bacteria ingresa al organismo a través de una herida, corte, raspón o picadura de insecto que no fue limpiada o desinfectada correctamente.

Una vez dentro, la infección puede extenderse por los ganglios linfáticos y llegar al torrente sanguíneo, lo que en casos graves pone en riesgo la vida del paciente.

La celulitis infecciosa puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, aunque es más frecuente en las piernas y los brazos. La piel afectada suele volverse muy sensible al tacto.

La modelo y presentadora peruana se quebró al relatar su condición de salud. | Fuente: Instagram: Sheyla Rojas