Erick Elera anuncia boda religiosa con Allison Pastor: "Es una ilusión que ambos tenemos"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Vuelven a sonar las campanas. Erick Elera reveló que planea celebrar su boda religiosa con Allison Pastor, ya que es un deseo que ambos comparten desde hace tiempo, luego de haberse dado el "sí, acepto" en una ceremonia civil.

"Es una ilusión que ambos tenemos y en algún momento se va a dar porque solo nos hemos casado por civil, falta la (boda) religiosa", declaró en declaraciones que recoge Trome.

Por su parte, Alisson Pastor comentó que le emociona la idea de vestirse de blanco y experimentar ese momento especial, "como lo imaginan muchas novias".

Así fue la boda civil de Erick Elera y Allison Pastor

Erick Elera y Allison Pastor se casaron el 31 de agosto de 2019, luego de tres años de relación. Ambos son padres de Lucas, su primer hijo en común, y decidieron adelantar la ceremonia civil a pedido de Flavia, la hija mayor del actor, quien reside en el extranjero.

El propio Elera contó en el programa Estás en todas que los planes originales eran casarse a finales de ese año o a inicios del siguiente. Sin embargo, su hija le insistía con la pregunta: 'Papá, ¿cuándo se casan?', lo que los motivó a organizar la boda antes de lo previsto.

La ceremonia reunió a familiares y amigos. Entre los invitados estuvieron varios compañeros de trabajo del actor, como Mónica Sánchez, Sergio Gjurinovic, Luciana Blomberg, las gemelas Sirena y Raysa Ortiz, y Andrés Wiese.

La pareja ya había adelantado a fines de 2018 que soñaban con un matrimonio íntimo, y ese espíritu se mantuvo en su boda civil. Allison Pastor expresó en aquella ocasión cuánto admiraba a su pareja, a quien definió como su "príncipe guerrero".

Cabe precisar que Erick Elera estuvo casado con Analía Rodríguez, con quien tuvo a su hija Flavia en 2012. La relación terminó en 2015.

¿Cómo inició el romance entre Erick Elera y Allison Pastor?

Allison Pastor manifestó que, luego de algunos años de conocer a Erick Elera, organizó su fiesta cumpleaños invitando al actor, quien llegó con un amigo, que también era parte del elenco de Al fondo hay sitio.

“Hice un evento en Facebook para mi cumpleaños e invité a mis contactos, entre ellos Erick. Hice mi fiesta y Erick llegó con un amigo, que también era actor de Al fondo hay sitio. Él llamó a Erick, y le dijo para ir a mi cumpleaños”, sostuvo.

Del mismo modo, mencionó que pudo enterarse que el propio Erick Elera aseguró que iba a insistir en salir con ella, algo que finalmente sucedió.

“Cuenta un amigo de Erick que él dijo: 'Acá es y, si ella me hace caso, cuelgo los 'chimpunes'. La pasamos super bien. Hicimos 'click'. Toda la noche bailamos, conversamos y todo bien. Empezamos a salir más”, acotó.

Finalmente, recordó que, al comienzo de su relación con Erick Elera, ambos se fueron a un viaje a Punta Cana donde se dieron cuenta que “eran inseparables”.

“Después de ese viaje, no nos quisimos separar. Él me pide vivir juntos. Después de tres meses, entré a Combate y luego me enteré de que estaba embarazada. Nació mi hijo Lucas. Vamos a cumplir siete años de casados y tenemos nueve años de relación”, añadió.