Maju Mantilla descarta haber tenido romances con actor George Slebi y un cirujano plástico: "Me indigna"

Maju Mantilla decidió dar declaraciones —por primera vez— ante las agresiones de Gustavo Salcedo contra el exproductor de Arriba mi gente Christian Rodríguez. La modelo trujillana afirmó estar “muy preocupada con todo lo que ha sucedido” con su todavía esposo.

“Estoy sorprendida y angustiada con lo que se está viviendo. Yo condeno y rechazo totalmente la violencia. Me da muchísima pena que el padre de mis hijos se haya envuelto en esto tan terrible”, manifestó.

En ese sentido, la exMiss Mundo consideró que “nadie se merece" vivir dicha situación, en referencia a los cuestionamientos que viene recibiendo Salcedo al ser denunciado por Rodríguez. “Ninguna persona se merece algo como esto. En las redes habrá una serie de señalamientos y acusaciones como vienen haciendo en todo este tiempo”, expresó.

Por otro lado, la también empresaria mencionó no haber visto las explicaciones que dio Gustavo Salcedo a las cámaras de Amor y fuego luego de afirmar que “merecía disculpas” del productor ante rumores de aun amorío con Mantilla.

“No he visto lo que ha respondido. Nadie se merece esto. Yo rechazo por completo todo lo que tenga que ver con agresiones o con violencia. Tampoco voy a realizar ningún señalamiento al padre de mis hijos ni a ninguna persona porque creo que todos se merecen respeto”, comentó.

Maju Mantilla actuó al lado del actor colombiano George Slebi en la telenovela Te volveré a encontrar. | Fuente: Instagram (geoslebi)

Maju Mantilla niega haber tenido romances con actor colombiano y cirujano

En otro momento, Maju Mantilla también se refirió a los rumores que la vinculaban sentimentalmente con el actor colombiano George Slebi con quien actuó en diferentes escenas en la telenovela Te volveré a encontrar.

“De verdad que hay bastantes cosas que se dicen que son falsas, a mi me agobia lo que está sucediendo y yo ya lo dije: eso lo están viendo los abogados respecto a todo lo que se ha dicho que es falso. Eso está en camino y en proceso. Ellos lo están viendo”, sostuvo.

Por último, la presentadora de televisión negó cualquier romance con un cirujano plástico que estaría casado.

“Eso es falso y se han dicho muchas cosas falsas y para eso lo están viendo mis abogados. Lamentablemente, me indignan que hablen así, que haya personas que, con tanta irresponsabilidad, salgan a hablar cosas falsas. Eso lo está viendo el abogado”, concluyó diciendo la actriz al programa Amor y fuego.

Gustavo Salcedo se disculpó por agredir a Christian Rodríguez

En relación con el incidente del 26 de septiembre, Gustavo Salcedo reconoció su responsabilidad en los hechos que terminaron con el productor Christian Rodríguez herido en la cabeza y atendido en una clínica.

"Lo que ha pasado ha sido un acto puntual. Hay cosas que yo no vi en ese momento, cuando estaba en esa situación. No lo minimizo, pido las disculpas del caso. Yo merecía una disculpa previamente por todo el daño que se había ocasionado, pero no voy a permitir que se creen más historias", mencionó a las cámaras de Amor y fuego.

El empresario explicó que su intención inicial fue conversar con Rodríguez para aclarar la situación, pero señaló que nunca recibió respuesta.

"Yo he tratado de hablar con esa persona. Mi intención era hablar con esa persona, tener un descargo, recibir las disculpas que me merecía y cerrar el tema, pero simplemente la situación se salió de control", agregó.

Al ser consultado sobre los motivos por los cuales Christian Rodríguez debía ofrecerle disculpas, Salcedo evitó dar detalles.

"No voy a dar más detalles de que pasó o qué no pasó, qué hizo o qué no hizo, etc. No quiero hablar de lo que no corresponde; tampoco voy a hablar mal de Maju ni de nadie más. Lo que pido es eso: que nos dejen tranquilos y cerrar esta historia", aseveró.