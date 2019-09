Sheyla Rojas habla sobre la posibilidad de volver a enamorarse. | Fuente: Instagram

La conductora de televisión y modelo Sheyla Rojas hizo público el fin de su corta relación con Fidelio Cavalli, con quien se le captó en varias oportunidades durante los viajes que realizaba. Sin embargo, la exintegrante de “Esto es Guerra” ahora se encuentra soltera e intentando hacer su vida de manera normal.

“Sé que estoy expuesta a muchas cosas, pero bueno, lo tomo de la mejor manera. Soy consciente de lo que hago y no tengo que dar explicaciones a nadie”, aseguró la rubia, y confirmó que realiza viajes de manera esporádica.

Asimismo, la empresaria chiclayana explicó que todo lo que ha conseguido es por su propio esfuerzo, ya que nunca necesitó de nadie para salir adelante. “Soy una mujer que trabaja y que aspira a mucho más”, apuntó en entrevista al diario Trome.

NO DESCARTA VOLVER A ENAMORARSE

Los rumores y la polémica generada por sus viajes no han hecho que Rojas pierda las esperanzas en el amor, no obstante, parece que esta vez la historia será distinta.

“No me conformo y si en algún momento me vuelvo a enamorar, me gustaría que sea de alguien a quien admire”, dijo.

Finalmente, aseguró que los medios no siempre dicen la verdad, y que ella no tiene por qué dar detalles sobre su vida privada.

“En este medio estamos expuestos a muchas especulaciones y a que creen muchas historias que no son. No tengo por qué aclarar o desmentir (sobre sus relaciones amorosas)”, apuntó.