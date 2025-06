"No te expongas, haz tus encerronas": Tilsa Lozano da inesperado consejo a Jackson Mora tras 'ampay'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tilsa Lozano se pronunció luego de la difusión del ‘ampay’ de su exesposo Jackson Mora con una joven anfitriona en una discoteca. Fue durante la emisión de La Noche Habla, programa que difundió las imágenes de Mora y donde Tilsa es una de las conductoras junto con Ric La Torre y Tracy de Juanjuí, que la exconejita de Playboy rompió su silencio.

En un comienzo, dijo que no quería comentar del tema revelando que Jackson Mora le mandó un mensaje que ella no contestó. No obstante, se animó a cuestionar a su expareja por “exponerse” en un lugar público. “Déjenlo en paz. Déjenlo que tenga sus amigas, sus revolcones y lo que quiera”, expresó Lozano.

Cabe mencionar que Jackson Mora mostró su molestia al programa La Noche Habla por ser grabado con una joven identificada como Jennifer Barreto y quien, de acuerdo con Mora, sería parte de su “staff” de trabajo. Ante esto, Tilsa Lozano decidió dar un inesperado consejo a su exesposo de quien se divorció oficialmente días atrás.

“El único consejo que yo le puedo dar es que, si a él le molesta que este, o cualquier otro programa de farándula hable de él, debería pensar un poco y no exponerse. Has tus encerronas. Aprende de los peloteros, alquila un Airbnb. Invierte tu billete. No te vayas a lugares públicos”, señaló la conductora.

En ese sentido, Tilsa Lozano remarcó que Jackson Mora “es un señor de más de 50 años y puede hacer lo que le da la gana”.

“Yo no voy a estar diciéndole lo que tiene que hacer. Qué haga lo que quiera. Él está soltero. Se divorcio hace poco. Si para él es correcto lo que está haciendo, vaya con Dios. Yo no le guardo rencor a nadie. Todo paz y amor. Si no quieres que te graben, no te expongas. Y si no, parece que te gustó (que te ampayen)”, añadió Lozano.

Jackson Mora fue captado con joven anfitriona en discoteca

Jackson Mora fue captado con una joven anfitriona dentro de un centro nocturno avivando un posible romance luego de que la misma mujer estuviera con él en el aeropuerto Jorge Chávez días atrás.

Fue el programa La Noche Habla, donde Tilsa Lozano es una de las conductoras, que mostró al exboxeador saliendo el último fin de semana con una esbelta joven a quien Mora describió como “parte de su staff” la primera vez que fueron vistos juntos.

“Hoy en la Noche Habla, a las 11, sin filtro, sin luto y con anfitriona recargada. Jackson Mora se desata en su salida de soltero. La foto y video que lo ponen en el ojo de la tormenta y ojo es la misma anfitriona con quien se le vio saliendo del aeropuerto”, enfatizó la voz en off del adelanto compartido en redes sociales.

Asimismo, de acuerdo con información de Trome, la mujer es identificada como Jennifer Barreto, una joven anfitriona que publica fotos de sus viajes, paseos, vestidos y bikinis en redes sociales y quien estaría vinculada con el exesposo de Tilsa Lozano.

Jackson Mora reveló su último intento para seguir con Tilsa Lozano

Tras la firma de divorcio, Jackson Mora afirmó que buscó salvar su matrimonio con Tilsa Lozano una noche antes de que se separaran. De acuerdo con él, le envió un mensaje a Tilsa pasada la medianoche intentando arreglar su relación.

“Oye, todavía podemos arreglar esto, ¿no?", le escribió. "Porque yo sé que todavía me quiere. No sé si como antes, pero sí sé que me quiere. Yo me muero por ella también", dijo al programa La Noche Habla.

En la conversación, Jackson Mora insistió en que nunca traicionó a Tilsa Lozano y desmintió las acusaciones que surgieron luego de que viajara a Colombia por negocios. "Lo de la infidelidad ha sido totalmente falso", acotó.

De acuerdo con el exboxeador, su divorcio no se dio por una infidelidad ni por falta de amor, sino por las burlas y el escándalo que ha surgido entorno a su matrimonio.

"Lo que realmente afectó nuestra relación fueron las burlas, la presión mediática. Eso fue lo que finalmente llevó a Tilsa a tomar la decisión de divorciarse de mí", mencionó.

