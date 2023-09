Christopher Nolan con mayor opción para dirigir las próximas dos películas de James Bond

Christopher Nolan es uno de los cineastas del momento por el éxito que tuvo con su reciente película ‘Oppenheimer’ superando los 700 millones de dólares en taquilla y convirtiéndose en el filme histórico más taquillero ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, Nolan, quien dirigió la icónica trilogía de Batman protagonizada por Christian Bale, estaría cerca de encargarse de la nueva saga de James Bond.

De acuerdo con información del portal especializado en cine World of Reel, Christopher Nolan tiene “serias posibilidades” de ser el nuevo director de las próximas dos películas del agente 007 luego de un acercamiento de parte de Bárbara Broccoli, actual productora de James Bond, quien estaría muy interesada en que Nolan asuma el cargo.

En efecto, el medio menciona que el también editor británico de 53 años ya habría estado en conversaciones con Bárbara Broccoli para dirigir un reboot de James Bond antes de que se inicie la huelga de actores y guionistas en Hollywood en mayo de este año. No obstante, resalta World of Reel, todavía no se llegó a un acuerdo oficial.

"El principal problema en este momento parece ser la cantidad de libertad creativa que Christopher Nolan quiere para la película. Los suplentes de Broccoli, actualmente, parecen ser Danny Boyle, Denis Villeneuve y Paul Greengrass. También hubo rumores de que Matthew Vaughn estaba en disputa, pero nuestra fuente dice que no escuchó mencionar su nombre en absoluto", detalla la web de cine.

Christopher Nolan es elogiado por su última película ‘Oppenheimer’. | Fuente: Instagram (christophernolann)

La producción de James Bond no estaría acostumbrada a que los directores quieran “hacerse cargo de todo el proceso” del espía más popular de Hollywood. Sin embargo, siendo Nolan la opción más importante, dicha postura podría cambiar.

En otro momento, se supo que el mismo Christopher Nolan también se haría cargo del guion, así como de elegir al próximo protagonista de James Bond, quien tiene entre sus principales opciones a destacados actores como: Henry Cavill, James Norton, Rege-Jean Page, Aaron Taylor-Johnson, Richard Madden, Tom Hardy, entre otros.

Christopher Nolan sobre dirigir James Bond: “Sería un privilegio”

En julio de este año, Christopher Nolan habló de la posibilidad de dirigir James Bond. Fue en una entrevista dada al podcast ‘Happy Sad Confused’ de su amigo Josh Horowitz, que el cineasta dijo que estar al mando del agente 007 sería “un privilegio”.

"Me encantan esas películas. La influencia de esas películas en mi filmografía es vergonzosamente evidente. Sería un privilegio increíble hacer uno. Al mismo tiempo, cuando asumes un personaje como ese, estás trabajando con un conjunto particular de limitaciones. Así que es un tipo de responsabilidad que también sentí mucho cuando enfrenté a Batman", declaró el director hollywoodense.