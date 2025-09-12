"Empieza el mejor capítulo de nuestras vidas": Stephany Orúe anuncia el nacimiento de su primer hijo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Stephanie Orúe ya es madre. La reconocida actriz peruana anunció el nacimiento de su primer hijo a los 38 años. Por medio de sus redes sociales, la también cantante compartió el último jueves un emotivo post con un carrusel de fotos de su bebé junto a su pareja, el músico Jorge 'Chino' Sabogal.

“Un 10 de septiembre a las 6 de la tarde con 8 minutos llegó: Noah Morais Sabogal Orúe a este plano de la vida”, comenzó el mensaje que acompañaba la publicación donde la actriz y el músico cargaban al recién nacido y jugaban con sus pequeñas manos.

Otra imagen, mostró a Orúe dando un beso a su recién nacido en su frente mientras ella echada en una camilla recibiendo el apoyo y cariño de Jorge Sabogal.

“Con 37 semanas y dos días nuestro principito arcoíris dijo: ¡Presente! con un llanto ronquito y potente. Sin duda, empieza el mejor capítulo de nuestras vidas”, mencionó el post que cuenta con miles de reacciones y cientos de comentarios.

Por último, la actriz agradeció a su familia, sus amistades, y a todos aquellos que le expresaron sus buenos deseos por el nacimiento de su bebé.

“Gracias a nuestras familias, amigos y a todas las personitas hermosas que han estado alrededor nuestro compartiendo con nosotros su energía y su amor. Gracias diosito, gracias vida”, concluyó.

La actriz Stephanie Orúe anunció su embarazo en marzo junto a su pareja Jorge Sabogal. | Fuente: Instagram (stephanyorue)

Mónica Sánchez, Andrés Vílchez, entre otros actores, felicitaron a Stephany Orúe

Stephany Orúe recibió las felicitaciones de sus miles de seguidores, así como de los actores y actrices peruanas de populares series y telenovelas nacionales, donde ella también formó parte.

"Felicidades y lo mejor para ustedes. Hermoso nombre para tu niño y claramente lo mejor para la vida de los tres está por venir", comentó la actriz Mónica Sánchez. "Felicidades familia hermosa. Con la bendición de Dios siempre", escribió el actor Pablo Heredia. "Felicidades queridos. Chinito me alegra que ya tengan una nueva alegría en su vida y esta será eterna", expresó Francisca Aronsson.

Otros famosos peruanos que felicitaron a Stephany Orúe fueron: Andrés Vílchez, Emanuel Soriano, Daniela Feijoó, Carlos Carlín, Emilran Cossío, Anahí de Cardenas, Karen dejo, entre otros.

Días atrás, la protagonista de Vivo o muerto: El expediente García realizó una celebración para la llegada de su pequeño Noah. "Recordar es volver a vivir y nosotros siempre vamos a recordar este momento tan especial con todos y cada uno", sostuvo Orúe mostrando imágenes junto a su pareja, su familia y sus amigos.

"A pesar de que la vida avanza a una velocidad que a veces no permite registrar todos los detalles que la hacen más hermosa, les juro que en nuestra memoria y en nuestros corazones atesoraremos cada instante que nos ha hecho vibrar de emoción", añadió.

Stephanie Orúe protagonizó la película peruana Vivo o muerto: el expediente García.Fuente: Instagram (stephanyorue)

¿Quién es Stephany Orúe?

Stephany Karina Orúe Rodríguez es una actriz y presentadora de televisión peruana. Es hija de Benjamin Orúe, reconocido vocalista de la banda de rock peruano PAX, y de Rosalina Rodríguez Serna, es egresada del Centro de Formación del Teatro de la Universidad Católica.

En televisión, ha destacado en producciones como El gran reto y La Tayson, corazón rebelde. En el ámbito teatral, ha participado en obras como La Chunga y Crónica de una muerte anunciada.

Además, Stephany Orúe incursionó en el mundo de la competencia al participar en el reality show de baile El gran show, conducido por Gisela Valcárcel, donde alcanzó el cuarto puesto tras tres meses de intensa competencia.

En octubre de 2023, Orúe anhelaba convertirse en madre. Después de su divorcio con Adrián Sikorski en el 2017, la actriz y cantante tomó tiempo para sí misma. Sin embargo, su encuentro con el músico 'Chino' Sabogal marcó un cambio significativo en su vida.