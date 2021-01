Sully Sáenz y su hijo Marchello, de 6 años. | Fuente: Instagram

Después de pasar varios meses en Canadá, Sully Sáenz regresó al Perú junto a su hijo Marchello. Compartiendo una foto en su cuenta de Instagram, la exintegrante de “Esto es Guerra” apareció feliz por la recuperación de su pequeño, quien fue operado del oído con éxito en el extranjero.

“Llegamos al Perú. Luego de tantos meses lejos, pero muy feliz de tener ahora a Márche completamente recuperado”, se lee al inicio de su mensaje.

Sully Sáenz compartió qué es lo que su hijo quería hacer a su llegada al Perú: “Me dice que lo primero que quiere hacer es comer ají de gallina. Es su plato favorito y yo me voy corriendo por un cebiche”.



La foto de Marchello en el aeropuerto internacional Jorge Chávez cuenta con más de 24 mil ‘me gusta’, en Instagram, y la publicación fue respondida con decenas de mensajes positivos para el niño.

AVANCES DE LA OPERACIÓN DE SU HIJO

Meses atrás, Sully Sáenz compartió los avances en la recuperación de su hijo Marchello, tras pasar por una operación a su oído en Canadá. El pequeño, fruto de su relación con su exesposo Evan Picollotto, ya puede escuchar con normalidad.

La exchica reality se quebró, en un video, cuando el niño asintió con la cabeza para indicar que sí funciona el nuevo implante que le colocaron. Ella explicó cómo se dio el proceso de adaptación.

“Y luego de estimular el implante hablándole bastante por ese lado, esto pasó... Me entendió y respondió. Esperé tanto este momento que me parece irreal... La verdad que no tiene palabras lo emocionante que puede ser esto. Gracias a Dios todo esto es posible”, comentó entre lágrimas.

