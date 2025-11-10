Susy Díaz revela que Christian Cueva le escribió por Instagram cuando aún estaba con Pamela López: “Ahí tengo su mensaje”

La exvedette sorprendió en El valor de la verdad al revelar que Christian Cueva le escribió por Instagram cuando él aún mantenía una relación con Pamela López.

A la larga lista de conquistas, romances y admiradores que ha confesado a lo largo de los años, Susy Díaz acaba de sumar un nombre inesperado. Durante su participación en El valor de la verdad, la icónica exvedette sorprendió al público —y al propio conductor, Beto Ortiz— al revelar que el futbolista Christian Cueva le envió un mensaje privado por Instagram.

En esa edición del programa, Susy ya había respondido afirmativamente a preguntas comprometedoras como: “¿Tuviste un affaire con el expremier Alberto Otárola?”, “¿Conoces en persona a Montesinos?” y “¿Te afanaba Waldir Sáenz?”. Incluso confesó fuera del cuestionario que tuvo un breve romance con El General, cuando el cantante visitó Lima para un concierto.

Pero la verdadera sorpresa llegó con la pregunta número nueve: “¿Te afanaba Christian Cueva?”.

¿Qué dijo Susy sobre Christian Cueva?

“Él me escribió por Instagram, cuando estaba metiendo goles y estaba en su apogeo, antes del Mundial”, contó Susy entre risas. “Yo estaba haciendo las dietas de los futbolistas, entonces me escribe: ‘Hola, soy Christian Cueva, ¿cómo estás?’. Ahí lo tengo en el Instagram”, reveló.

La excongresista explicó: “Pienso que me escribió para que le hiciera su dieta”. “Entonces le respondí: ‘Oye, felicitaciones, estás metiendo bastantes goles, te felicito. Saludos a tu linda esposa y tu maravillosa familia’. ¡Para qué le dije eso! No me escribió más”, concluyó entre carcajadas.

De vedette a congresista e ícono de la TV

Susana Ivonne Díaz Díaz, conocida como Susy Díaz, es una figura emblemática de la televisión peruana. Cantante, compositora, exvedette y excongresista, representó a Lima en el Congreso de la República durante el periodo 1995-2000.

Debutó en 1986 como bailarina en el programa cómico Risas y Salsa y, durante la década de 1990, alcanzó gran popularidad como vedette en conocidos café teatros como La Gata Caliente y Arlequín.

Participó también en Risas de América y El cartel del humor, y en el cine participó en películas como Vedettes al desnudo (2003), Una chica buena de la mala vida (2004) y, más recientemente, Susy, una vedette en el Congreso (2023).

También incursionó en la música con temas que ya son parte de la cultura popular, como Me ha rechazado mi corazón y La trompeta, además de frases icónicas como “Vive la vida y no dejes que la vida te viva”.

Mira el programa completo de Susy Díaz en El valor de la verdad a continuación...

