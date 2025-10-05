Xoana González en 'El valor de la verdad': entre lágrimas, reveló los momentos más duros de su vida

La modelo y actriz argentina volvió al programa de Beto Ortiz para hablar sobre su matrimonio, sus momentos más complicados y las lecciones que le dejó su historia personal.

Este domingo, Xoana González volvió a sentarse en el temido sillón rojo de El valor de la verdad. La modelo y actriz argentina compartió con Beto Ortiz detalles sobre los altibajos de su matrimonio, su relación con sus suegros y los momentos más difíciles que ha atravesado en los últimos años.

“La tercera es la vencida, espero”, bromeó Xoana al inicio del programa. Sin embargo, poco después añadió entre risas: “Yo creo que dentro de 10 años nos volveremos a ver”, desatando la complicidad del conductor.

La modelo llegó acompañada por sus amigas Antuane Cipirán y la exchica reality Grace Becerra, quienes siguieron la entrevista desde el sillón blanco, listas para intervenir si alguna de las preguntas se tornaba demasiado comprometedora.

Durante su participación, González habló abiertamente sobre su salud mental y algunos episodios que marcaron su vida. “Hubo un momento en el que no quería tomar más nada. Fue cuando me enfrenté a este psiquiatra”, relató.

¿Por qué regresó a El valor de la verdad?

Sobre su regreso al espacio de Beto Ortiz, la modelo explicó antes del programa: “Tenía que pasar por Beto para tener un lugar donde explicar todo lo que me había pasado, por qué me ausenté tantos años y por qué tuve comportamientos erráticos".

Además, adelantó que compartirá momentos muy difíciles: “Espero que la gente descubra a una buena hija, una persona que lo dio todo por su mamá y su abuela... Van a ver pasajes duros. Estoy muy nerviosa. Es estresante, pero también liberador”.

Las confesiones de Xoana González en El valor de la verdad

¿Perseguiste a Javier en una tabla de surf en el mar sin saber nadar?

Sí (verdad) ¿Tuviste relaciones sexuales con el amigo de tu exesposo por venganza?

Sí (verdad) ¿Le prohíbes salir a Javier?

Sí (verdad) ¿Secuestraste a la perra de Javier?

Sí (verdad) ¿Has tenido relaciones sexuales con más de 100 hombres?

No (verdad) ¿Fuiste violada?

Sí (verdad) ¿Te lesionabas el rostro para dejar de ser atractiva?

Sí (verdad) ¿Tienes brotes psicóticos?

Sí (verdad)

¿Cantas durante tus ataques de pánico?

Sí (verdad) ¿Sufres de alucinaciones?

Sí (verdad)

¿Te llevaron a un hospital psiquiátrico diciéndote que ibas a una fiesta?

Sí (verdad) ¿Tuviste que reconocer a tu madre en la morgue?

Sí (verdad)

¿Te fumaste las cenizas de tu madre?

Sí (verdad) ¿Tuviste un brote psicótico producido por el LSD?

Sí (verdad)

¿Invitabas brownies a tus amigos sin decirles que eran de marihuana?

Sí (verdad)

¿Padecías de anorexia y bulimia cuando trabajabas en Latina?

Sí (verdad)

¿Le ponías whisky al yogurt?

Sí (verdad)

¿Te censuró Onlyfans uno de tus videos porno?

Sí (verdad) ¿Te sacó Javier del hospital psiquiátrico?

Sí (verdad) ¿Estarías muerta ahora si Javier no se hubiera cruzado en tu camino?

Sí (verdad)



Xoana González optó por no responder más preguntas y finalizó su participación llevándose 25 mil soles.

Mira a Xoana González en El valor de la verdad a continuación...

