Susy Díaz revela un ‘affaire’ con el expremier Alberto Otárola: “No le interesó que nos ampayen”

La exvedette sorprendió en El valor de la verdad al contar que mantuvo un breve romance con el expremier Alberto Otárola, cuando él trabajaba en el Ministerio de Defensa.

Prometió sorpresas y cumplió. Susy Díaz se presentó este domingo en El valor de la verdad y, en su cuarta vez sentada en el sillón rojo, habló con lujo de detalles sobre su vida amorosa, revelando romances conocidos y otros que había mantenido en reserva. Entre ellos, destacó uno con el ex primer ministro Alberto Otárola.

Durante la sexta pregunta del programa, Beto Ortiz le consultó: “¿Tuviste un affaire con el expremier Alberto Otárola?”. Con una sonrisa pícara, Susy respondió que sí y explicó que lo conoció en 2003, cuando Otárola era viceministro de Asuntos Económicos y Administrativos del Ministerio de Defensa, durante el gobierno de Alejandro Toledo. En ese momento, ella acababa de terminar una relación con un periodista.

¿Cómo se conocieron Susy y Alberto Otárola?

“Estaba de cacería. Lo conocí y me sacó a bailar. Le dije: ‘Las lunas están transparentes, no vayan a hacer un ampay y de repente tú tienes pareja’. Me respondió: ‘No pasa nada’, y seguimos bailando”, contó Susy entre risas. “No le interesó que nos ampayen con las cámaras de Magaly (Medina). Ese ha sido mi guardado, que nadie lo había encontrado”.

La artista añadió que salieron “unas cuatro veces” y que el vínculo fue breve debido al trabajo del entonces funcionario. “Él paraba de viaje. No nos hemos visto tantas veces. Ha ido a mi casa a visitarme, y yo también fui a su casa en Miraflores. Pero cuando me vio en televisión con el Mero Loco, nos alejamos”, relató.

Susy Díaz junto a Beto Ortiz, tras lo que fue su cuarta participación en 'El valor de la verdad'.

De vedette a congresista e ícono de la TV

Susana Ivonne Díaz Díaz, conocida como Susy Díaz, es una figura emblemática de la televisión peruana. Cantante, compositora, exvedette y excongresista, representó a Lima en el Congreso de la República durante el periodo 1995-2000.

Debutó en 1986 como bailarina en el programa cómico Risas y Salsa y, durante la década de 1990, alcanzó gran popularidad como vedette en conocidos café teatros como La Gata Caliente y Arlequín.

Participó también en Risas de América y El cartel del humor, y en el cine participó en películas como Vedettes al desnudo (2003), Una chica buena de la mala vida (2004) y, más recientemente, Susy, una vedette en el Congreso (2023).

También incursionó en la música con temas que ya son parte de la cultura popular, como Me ha rechazado mi corazón y La trompeta, además de frases icónicas como “Vive la vida y no dejes que la vida te viva”.

