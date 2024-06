Tatiana Calmell rechazó haber sido elegida "a dedo" Miss Perú 2024: "Estoy viviendo un sueño"

Tatiana Calmell habló de sus próximas actividades tras ganar el Miss Perú 2024. | Fuente: RPP

El último domingo, Tatiana Calmell se coronó como la nueva Miss Perú siendo elegida la sucesora de Camila Escribens para la próxima competición del Miss Universo 2024. La modelo de 28 años, representante de Talara, se llevó la ansiada corona y compartió en el programa 'Conexión' de RPP sus sensaciones luego de convertirse en reina.

"Es un honor tener esta corona. Lo tomo con toda la responsabilidad que merece. Para mí, el Miss Perú me enseñó a descubrir el potencial que tenía dentro mío y tener la posibilidad de dar un mensaje poderoso a todas esas niñas que me siguen, que me ven como una inspiración. La responsabilidad del compromiso es algo que tengo tallado en el corazón", declaró.

En ese sentido, la también actriz sostuvo que “llevará al Perú en el pecho” cuando vaya a la competencia internacional. De igual manera, Calmell señaló que ser reina de belleza no solo es algo estético, sino que también significa expandir el universo del Perú y hacer labores en favor de la humanidad.

“Ese es el verdadero significado de todos los certámenes. La belleza es solo un canal, un nexo para poder dar visibilidad a las personas que no tienen la ayuda. Aquellos que tratan de comunicarse, pero no reciben atención. Estoy motivada para conocer todas las realidades del Perú y dar una mano a quien lo necesite”, acotó.

Tatiana Calmell representó a la región Talara en el Miss Perú 2024. | Fuente: Instagram (taticalmelldelsolar)

Tatiana Calmell: “Yo no pagué a nadie para decirle que me apoye”

En otro momento, Tatiana Calmell reiteró su extrañeza por comentarios que aseguran que hubo un presunto favoritismo. “Todo lo que he recibido ha sido por mi trabajo que es el reflejo de lo que soy yo. Yo no he pagado a nadie para decirle que me apoye”, añadió.

Del mismo modo, se refirió sobre su relación con Jessica Newton, organizadora del certamen, con quien asegura que “siempre se ha llevado de manera muy profesional”.

“Ella me hizo la invitación cuando cambiaron las reglas del Miss Universo. Yo vine a competir como todas mis compañeras. Discrepo un poco de la idea de muchas personas de que fui elegida a dedo. He demostrado con mi trabajo el esfuerzo en la noche final”, refirió.

Tatiana Calmell fue coronada como Miss Perú 2024 tras disputar la final del certamen el último domingo.Fuente: Instagram (missperuofficial)

“Mi experiencia como actriz me ayudó muchísimo”, resaltó Tatiana Calmell

Por otro lado, Tatiana Calmell contó que su experiencia como actriz también la ayudó mucho en su participación en el Miss Perú 2024.

“Mi experiencia como actriz me ayudó muchísimo en mi carrera como Miss. No solo desenvolverme en cámaras, conversando en entrevistas, conocer mi cuerpo, observándome en cámara. Tengo pocos segundos muchas veces. Siento que la actuación me enseñó a expresarme mucho más corporal y vocalmente. Me nutre y me ha servido muchísimo”, explicó.

Asimismo, afirmó que “lo dio todo” el día de la final del certamen en el Real Felipe por lo que se encuentra delicada de la garganta.

“Es propio del trajín, del cansancio. Igual estoy acá. Es un momento inolvidable en mi vida. No quería dejar pasar estos momentos. Estoy encantada, estoy viviendo un sueño que mucho tiempo anhelé y ahora que se hizo una realidad, muchas personas se identifican con mi historia”, agregó.

Tatiana Calmell: “Estoy haciendo un plan estratégico para potenciarme”

Tatiana Calmell reveló que viene trabajando un “plan estratégico” para poder llegar mejor al certamen del Miss Universo 2024.

“Somos un equipo de trabajo, yo si bien soy el rostro y la que comunica los mensajes, estoy haciendo un plan estratégico con Jessica Newton para saber que necesito potenciar en mí. Les puedo contar que voy a estar visitando distintas regiones, entre ellas Cusco, tendremos algunas actividades hermosas”, dijo.

Además, mencionó que se prepara con Jefly, su entrenador americano quien vive en Nueva York. “Tengo que estar cerca de él para poder potenciarme. Para poder contar mi historia de vida de una manera acertada para que las personas puedan entender a lo que voy y poder inspirarlos a todos y traer esa corona después de tantos años”, señaló.

Finalmente, la nueva reina nacional dio un mensaje para aquellas modelos jóvenes, que, como ella, buscan representar al Perú algún día.

“Yo les diría que no dejen de soñar en grande porque la vida te sorprende cuando realmente lo deseas. Es importante ser perseverante, disciplinado y constante para lograr tus objetivos. Ahora que lo logré, estoy orgullosa de no haber desistido. Ese es el mensaje”, concluyó.

