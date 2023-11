Camila Escribens: "Gracias mi hermoso Perú por darme el apoyo y amor posible estas semanas"

Camila Escribens tuvo una destacada participación al quedar en el top 10 del Miss Universo 2023 realizado en la ciudad de El Salvador el último sábado. La representante peruana no pudo estar entre las cinco finalistas del certamen; no obstante, tuvo el reconocimiento de los seguidores nacionales, quienes no dejaron de alabarla por su glamur y personalidad destilada en el certamen de belleza internacional.

En ese sentido, Camila Escribens decidió pronunciarse a través de sus redes sociales agradeciendo a todos los fanáticos y profesionales que estuvieron con ella desde su coronación como Miss Perú hasta su llegada a El Salvador para el Miss Universo 2023, evento que fue finalmente otorgada a la representante de Nicaragua, Sheynnis Palacios.

“¡Top 10! Gracias, mi hermoso Perú por darme todo el apoyo y amor posible estas semanas en El Salvador, no fue fácil pero no imposible. Logramos la clasificación y poner el nombre de Perú frente a los ojos del mundo en el Miss Universo. Les prometí que no les fallaría. Los amo”, escribió la modelo en un post en ‘X’ acompañado con dos fotografías de su pasarela.

Camila Escribens no ocultó su emoción al quedar entre las 20 mejores participantes del certamen. Minutos después, deslumbró al jurado con su pasarela en traje de baño, lo que le otorgó la posibilidad de ingresar al top 10 teniendo un paso exitoso en el concurso superando, incluso, a su antecesora Alessia Rovegno, quien quedó en el top 16 el año pasado.

Diversos usuarios en redes sociales alabaron lo hecho por Camila Escribens en el Miss Universo 2023 resaltando su preparación, elegancia y belleza mostradas. “Dejaste el nombre del Perú en alto”, “A pesar de que muchos no te ponían en el top 20, lograste llegar al top 10 dejando a tras a muchas favoritas”, “Lo hiciste increíble”, “Callaste muchas bocas”, “Bien merecido tu puesto”, fueron algunos de los comentarios.

Jessica Newton a Camila Escribens: “Nunca dudes de lo que eres capaz”

Por otro lado, Jessica Newton destacó la participación de Camila Escribens en el Miss Universo 2023. La organizadora del Miss Perú tuvo un mensaje alentador para la peruana en una publicación en Instagram donde difundió un breve video de la llegada de Escribens al hotel del concurso con las otras modelos participantes.

“¡Bravo, Camila Escribens! Qué emoción y orgullo verte competir con todo el corazón en Miss Universo y convertirte en la sexta peruana en llegar al top 10 en la historia. Nunca dudes de lo que eres capaz, mi reina. Recuerda que los aviones despegan en contra del viento par luego elevarse. Te adoro”, escribió la empresaria.