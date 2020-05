Karina Jordán y Diego Seyfarth también son pareja en la novela “Te volveré a encontrar”. | Fuente: Instagram

Karina Jordán y Diego Seyfarth actúan en la novela “Te volveré a encontrar” donde también son pareja, sin embargo, les ha tocado realizar escenas de besos con otros actores por lo que confesaron cómo se sintieron al llevarlas a cabo.

“Ya nos ha tocado vernos en escenas de besos e incluso en la misma novela porque tengo una relación con ‘Máximo’ (Sergio Paris). Para Diego fue difícil estar en las escenas, pero Sergio es nuestro amigo y nos hacía sentir súper cómodos”, aseguró la artista en una entrevista para El Trome.

Sin embargo, asegura que así como a Diego Seyfarth le ha tocado ver esa parte de la grabación, a Karina Jordán también, pero confiesa que no quiere “torturarse” con esas escenas:

“Yo soy más celosa, Diego lo toma mucho mejor, pero yo lo veo solo una vez (la escena de beso) porque no me gusta mucho torturarme. No soy masoquista”, comenta la actriz que interpreta a Elena.

La pareja resalta que ambos respetan su profesión y entienden su trabajo por lo que es normal que se besen con otros artistas, sin embargo, recalcan que hay una línea que no se debe cruzar.

POSTERGAN BODA

La actriz Karina Jordán dio a conocer que postergará su boda con Diego Seyfarth debido a la crisis sanitaria que se vive a nivel mundial. La pareja, que ha estuvo compartiendo en redes sociales la despedida de soltera y su fiesta de pre boda, tenía planeado casarse el próximo 28 de marzo.

La actriz comenzó su mensaje con una llamada a la solidaridad y la responsabilidad mientras dure la pandemia por el nuevo coronavirus. "Nos toca dejar de pensar solo en nosotros y pensar que somos todos hermanos, que no tenemos que comprar como si se fuera a acabar el mundo sino con respeto porque el otro también necesita lo mismo que tú", escribió en Instagram.

"Toca ser responsables, aunque cueste porque cuesta abandonar nuestros planes y poner un pausa nuestros sueños. Todo tiene su momento", escribió Jordán, junto a una foto de ambos.