Tilsa Lozano confiesa en 'El valor de la verdad' que aún ama a su ex Miguel Hidalgo

La conductora sorprendió a todos durante la segunda parte de su regreso al programa, revelando que, a pesar de su separación, sigue guardando sentimientos por el padre de sus hijos, Miguel Hidalgo.

Dijo que tenía mucho de qué hablar, y cumplió. Tilsa Lozano dejó a todos boquiabiertos durante su participación en la segunda parte del episodio que grabó en El valor de la verdad, al admitir que, a pesar de los seis años de separación de Miguel Hidalgo —su expareja y padre de sus hijos—, aún guarda sentimientos por él.

Durante la pregunta número 21, que causó gran expectativa, Tilsa se enfrentó a la consulta más reveladora de la noche: "¿Amas a Miguelón?", haciendo referencia a uno de los hombres que fue protagonista de su vida amorosa y mediática.

Con una sonrisa en los labios y sin titubear, Tilsa respondió con un rotundo “Sí”, sorprendiendo tanto al conductor Beto Ortiz como a los demás presentes en el set. Esta revelación le permitió ganar los 50 mil soles del programa.

¿Tilsa Lozano aún ama a Miguelón?

Beto Ortiz, con su característico humor, no pudo evitar bromear al respecto: "Siempre tienes que terminar en una telenovela, ¿por qué eres así? ¿Entonces mientras has estado con Jackson, seguías amando a Miguelón?".

Afuera de cámaras, Tilsa explicó: "Es el papá de mis hijos, ¿cómo no lo voy a amar? Tenemos una relación muy bonita y, como siempre he dicho, Miguel va a ser parte de mi familia toda la vida. Él sabe que lo quiero, y siempre que hablamos nos expresamos lo mucho que nos respetamos y valoramos, sobre todo como padres".

Pero esta no fue la única revelación de Tilsa relacionada a Miguel Hidalgo. En la pregunta número 18, la conductora también confesó que solía preparar la lonchera a escondidas para su expareja: "Un plato de comida no se le niega a nadie", bromeó. "Él me mandaba un mensaje: 'Cholita, ¿hay almuercito? ¿Qué has preparado? Invítame'. Y sí, le mandaba su tapercito, que él pasaba a recoger".

¿Por qué decidió volver al sillón rojo?

Horas antes de la emisión de esta segunda parte, Tilsa Lozano fue abordada por las cámaras del programa Al sexto día, donde explicó las razones detrás de su regreso a El valor de la verdad.

“Porque me lo pidieron”, respondió sin rodeos. Según explicó, durante años el público le pidió volver al sillón rojo para contar su historia completa. “La primera vez todo se basó en un solo tema, y ahora tengo la oportunidad de contar otros episodios”, señaló.

Más allá del impacto mediático, Tilsa aseguró que su testimonio busca tener un sentido más profundo. “Que sepan que no están solas. Muchas veces nos culpamos, callamos o sentimos vergüenza”, afirmó. Y añadió un mensaje directo para quienes atraviesan situaciones similares: “Si alguna chica está pasando por esto, que tenga el valor de denunciarlo”.

Todas las preguntas que respondió Tilsa Lozano en El valor de la verdad

¿Te arrepientes de haber sido enamorada del Loco Vargas?

Sí (verdad) ¿Fue Yaco Eskenazi tu enamorado?

Sí (verdad) ¿Te quemaron el rostro con un cigarro?

Sí (verdad) ¿Te corretearon a balazos?

Sí (verdad) ¿Fue tu última relación sexual en febrero?

Sí (verdad) ¿Terminaste con Miguelón después de un ampay?

Sí (verdad) ¿Sufriste de ataques de pánico tras haber terminado con el padre de tus hijos?

Sí (verdad) ¿Te gustan los feos?

Sí (verdad) ¿Te pidió Jackson Mora matrimonio de rodillas? (La formuló Ric La Torre)

Sí (verdad) ¿Te negó Jackson su relación con Olinda Castañeda?

Sí (verdad) ¿Te llamó 'prostituta' Jackson?

Sí (verdad) ¿Le afectó a tu hija el matrimonio con Jackson?

Sí (verdad) ¿Te negó Jackson que conocía a la reportera Laura Fernández?

Sí (verdad) ¿Salió Jackson Mora con Shirley Arica? (La formuló Tracy de Juanjuí)

Sí (verdad) ¿Se fue Jackson de juerga con mujeres en Colombia?

Sí (verdad) ¿Te fue infiel Jackson?

Sí (verdad) ¿Fue Jackson tu paño de lágrimas?

Sí (verdad) ¿Le preparabas a escondidas la lonchera a Miguelón?

Sí (verdad) ¿Le fuiste infiel a Jackson?

No (verdad) ¿Amas a Jackson?

No (verdad)

¿Amas a Miguelón?

Sí (verdad)



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis