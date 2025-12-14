Tilsa Lozano en 'El valor de la verdad': por qué decidió sentarse otra vez en el sillón rojo

Doce años después, Tilsa Lozano regresó a El valor de la verdad. Tras una primera entrega cargada de confesiones que sacudieron la pantalla, este domingo promete revelar episodios aún más personales.

Tilsa Lozano continúa este domingo su participación en El valor de la verdad (EVDLV). La conductora vuelve al sillón rojo de Beto Ortiz en un segundo episodio, luego de una primera emisión que encendió la polémica con revelaciones sobre Juan Manuel Vargas, Miguel Hidalgo y Jackson Mora. Y, según ha adelantado, todavía queda mucho por decir.

La exmodelo regresa al mismo espacio que, en 2013, la tuvo como protagonista tras confesar detalles inéditos de su relación con Vargas. En aquella ocasión, contó que rechazó un departamento que el exfutbolista quiso comprarle, que él habría organizado un evento en Italia solo para conocerla y que ella viajó más de 15 veces al país europeo para verlo. Incluso, lo definió como “el amor de su vida”. Hoy, con una mirada distinta, Tilsa reconoce que se arrepiente de esa etapa y resume su experiencia con una frase contundente: “Pagué mi karma multiplicado”.

En el episodio emitido el último domingo, Tilsa también abordó episodios dolorosos de su juventud, marcados por el abuso en relaciones pasadas. Además, confirmó que su relación con Miguel Hidalgo terminó tras el ampay difundido por Magaly Medina y reveló que Jackson Mora sí le pidió matrimonio de rodillas.

¿Por qué regresó al sillón rojo?

Horas antes de la emisión de la segunda parte del programa, Tilsa Lozano fue abordada por las cámaras de Al sexto día, donde explicó por qué decidió volver a El valor de la verdad. “Porque me lo pidieron”, respondió sin rodeos.

“La gente desde hace muchos años quería ver nuevamente a Tilsa en el sillón rojo. La primera vez todo se basó en un solo tema, y ahora tengo la oportunidad de contar otros episodios”, explicó. Según dijo, su intención es que su testimonio sirva para acompañar a otras mujeres que hayan vivido situaciones similares. “Que sepan que no están solas, que muchas veces nos culpamos, callamos o sentimos vergüenza. Si alguna chica está pasando por esto, que tenga el valor de denunciarlo”, señaló.

La conductora también recordó que años atrás recibió otra invitación para regresar al programa, pero la rechazó porque acababa de convertirse en madre. “Mi hija Valentina acababa de nacer y no quería remover el pasado. Creo que ya pasó suficiente tiempo y no soy la misma persona de hace 15 años”, afirmó. Eso sí, fiel a su estilo, dejó una advertencia final: “Sigo siendo un ser oscuro, pero ahora controlo a mis monstruos”.

Las preguntas que respondió Milena Zárate en El valor de la verdad el domingo pasado

Estas fueron las preguntas del programa y sus respuestas:

¿Te arrepientes de haber sido enamorada del Loco Vargas?

Sí (verdad) ¿Fue Yaco Eskenazi tu enamorado?

Sí (verdad) ¿Te quemaron el rostro con un cigarro?

Sí (verdad) ¿Te corretearon a balazos?

Sí (verdad) ¿Fue tu última relación sexual en febrero?

Sí (verdad) ¿Terminaste con Miguelón después de un ampay?

Sí (verdad) ¿Sufriste de ataques de pánico tras haber terminado con el padre de tus hijos?

Sí (verdad) ¿Te gustan los feos?

Sí (verdad) ¿Te pidió Jackson Mora matrimonio de rodillas? (La formuló Ric La Torre)

Sí (verdad) ¿Te negó Jackson su relación con Olinda Castañeda?

La respuesta quedó pendiente porque el programa continuará este domingo 14 de diciembre.

