"Tengo mucho que contar": Tilsa Lozano dice estar "más preparada" para las preguntas de 'El valor de la verdad'

"Los nerviosos deberían ser ustedes", expresó Tilsa Lozano luego de anunciarse su regreso a 'El valor de la verdad' este domingo 7 de diciembre.

Tilsa Lozano afirma estar “más preparada” que hace doce años donde protagonizó uno de los episodios más emblemáticos de El valor de la verdad.

La exmodelo y conductora de televisión fue anunciada como invitada al sillón rojo para este domingo 7 de diciembre donde hablará sobre sus romances más controversiales, su pasado amoroso y las heridas “que no terminan de sanar”.

Ahora, el programa televisivo difundió un nuevo video en sus redes sociales donde el conductor Beto Ortiz destacó la participación de la exconejita de Playboy. “Doce años después se repite un fenómeno de la televisión peruana: Tilsa Lozano”, comentó el periodista.

En seguida, apareció la propia Tilsa Lozano caminando por los pasillos de Panamericana Televisión mencionando que está lista para contar toda su verdad. “Me siento mucho más preparada que la vez pasada. Tengo muchas cosas que contar”, sostuvo.

Asimismo, la también empresaria lanzó un mensaje directo a sus exparejas avivando que contará todo lo sucedido con ellos. “¿Estoy nerviosa? No. Los nerviosos deberían ser ustedes”, señaló Lozano, quien actualmente conduce el programa La noche habla.

¿Qué preguntas responderá Tilsa Lozano en El valor de la verdad?

Tilsa Lozano sorprendió al aparecer en el nuevo adelanto de El valor de la verdad el último miércoles. En el adelanto se puede ver a Lozano claramente afectada al hablar de un episodio difícil de su vida.

El clip también sugiere que Tilsa hablará nuevamente de su relación con Juan Manuel Vargas, con quien estuvo alrededor de tres años mientras él continuaba comprometido con Blanca Rodríguez, madre de sus cinco hijos.

Otro bloque del adelanto apunta a su matrimonio con el exboxeador Jackson Mora, del que finalmente se divorció en abril de este 2025.

“Yo sí lo amé. Yo sí me comprometí. Yo sí lo di todo… A mí me dolió muchísimo lo que él hizo. Para mí fue una traición tremenda”, se le escucha decir a Tilsa.

Del mismo modo, reflexionó sobre su vida sentimental. “Para mí, la familia es un sueño, un anhelo… algo que siempre quise (..) Creo que tengo un pésimo radar para elegir parejas” añadió.

¿Cuándo ver la participación de Tilsa Lozano en El valor de la verdad?

El episodio de El valor de la verdad con Tilsa Lozano se emitirá este domingo 7 de diciembre a las 10 p.m. por Panamericana Televisión, y también estará disponible en el canal oficial del programa en YouTube.