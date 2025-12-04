Últimas Noticias
"Tengo mucho que contar": Tilsa Lozano dice estar "más preparada" para las preguntas de 'El valor de la verdad'

Tilsa Lozano se sentará otra vez en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'.
Tilsa Lozano se sentará otra vez en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. | Fuente: Instagram (tilsa_lozano)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Los nerviosos deberían ser ustedes", expresó Tilsa Lozano luego de anunciarse su regreso a 'El valor de la verdad' este domingo 7 de diciembre.

Tilsa Lozano afirma estar “más preparada” que hace doce años donde protagonizó uno de los episodios más emblemáticos de El valor de la verdad.

La exmodelo y conductora de televisión fue anunciada como invitada al sillón rojo para este domingo 7 de diciembre donde hablará sobre sus romances más controversiales, su pasado amoroso y las heridas “que no terminan de sanar”.

Ahora, el programa televisivo difundió un nuevo video en sus redes sociales donde el conductor Beto Ortiz destacó la participación de la exconejita de Playboy. “Doce años después se repite un fenómeno de la televisión peruana: Tilsa Lozano”, comentó el periodista.

En seguida, apareció la propia Tilsa Lozano caminando por los pasillos de Panamericana Televisión mencionando que está lista para contar toda su verdad. “Me siento mucho más preparada que la vez pasada. Tengo muchas cosas que contar”, sostuvo.

Asimismo, la también empresaria lanzó un mensaje directo a sus exparejas avivando que contará todo lo sucedido con ellos. “¿Estoy nerviosa? No. Los nerviosos deberían ser ustedes”, señaló Lozano, quien actualmente conduce el programa La noche habla.

¿Qué preguntas responderá Tilsa Lozano en El valor de la verdad?

Tilsa Lozano sorprendió al aparecer en el nuevo adelanto de El valor de la verdad el último miércoles. En el adelanto se puede ver a Lozano claramente afectada al hablar de un episodio difícil de su vida.

El clip también sugiere que Tilsa hablará nuevamente de su relación con Juan Manuel Vargas, con quien estuvo alrededor de tres años mientras él continuaba comprometido con Blanca Rodríguez, madre de sus cinco hijos.

Otro bloque del adelanto apunta a su matrimonio con el exboxeador Jackson Mora, del que finalmente se divorció en abril de este 2025.

“Yo sí lo amé. Yo sí me comprometí. Yo sí lo di todo… A mí me dolió muchísimo lo que él hizo. Para mí fue una traición tremenda”, se le escucha decir a Tilsa.

Del mismo modo, reflexionó sobre su vida sentimental. “Para mí, la familia es un sueño, un anhelo… algo que siempre quise (..) Creo que tengo un pésimo radar para elegir parejas” añadió.

¿Cuándo ver la participación de Tilsa Lozano en El valor de la verdad?

El episodio de El valor de la verdad con Tilsa Lozano se emitirá este domingo 7 de diciembre a las 10 p.m. por Panamericana Televisión, y también estará disponible en el canal oficial del programa en YouTube.

Tilsa Lozano hablaría otra vez sobre Juan Manuel Vargas en el programa El valor de la verdad.
Tilsa Lozano hablaría otra vez sobre Juan Manuel Vargas en el programa El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (juamavarri)

Tilsa Lozano le agradeció Magaly Medina por difundir 'ampay' de Jackson Mora

Tilsa Lozano agradeció a Magaly Medina por difundir las imágenes donde se ve a su exesposo Jackson Mora con la periodista española Laura Fernández cuando todavía Tilsa y el exboxeador estaban casados.

La ex ‘vengadora’ afirmó que la conductora de Magaly TV: La Firme le ayudó a “abrir los ojos” con Jackson Mora, quien días atrás aseguró “amar” a Tilsa Lozano y querer salvar su matrimonio hasta el último día que firmaron su divorcio.

“Exactamente, algo bueno hizo (Magaly Medina). Lo raro es que dicen que la chica (Laura Fernández) se va a casar, así que parece los dos jugaban en la misma cancha (…) En realidad me hace un favor”, señaló la exconejita de Playboy en junio.

Para Tilsa Lozano, a pesar de que Magaly Medina siempre la ha criticado con sus comentarios “con veneno”, esta vez, según dijo, la abrazaría por mostrar a Jackson Mora con su acompañante en imágenes comprometedoras.

“La opinión de ella (Magaly Medina) no es relevante para mí, pero en este caso la abrazaría y le daría las gracias. Es lindo saber que no estaba loca, como él (Jackson Mora) me quería hacer creer y que tomé la decisión correcta al separarme”, expresó la modelo a Trome.

