Tilsa Lozano en 'El valor de la verdad': nuevas confesiones sobre Jackson, Miguelón, Olinda Castañeda y Shirley Arica

En la segunda parte de su regreso al sillón rojo, Tilsa Lozano habló sin filtros sobre relaciones pasadas, infidelidades y mucho más.

“Tengo muchas cosas que decir”. Con esa advertencia, Tilsa Lozano anticipó lo que sería la segunda parte de su regreso a El valor de la verdad. La conductora y modelo volvió a sentarse frente a Beto Ortiz para desenterrar un pasado marcado por la polémica, el desamor y la infidelidad, en una noche cargada de confesiones personales.

Luego de responder nueve preguntas en la emisión anterior, el programa continuó este domingo con una de las interrogantes más comentadas de la noche. La pregunta 10 fue directa: “¿Te negó Jackson su relación con Olinda Castañeda?”. La respuesta de Tilsa fue contundente: “Sí”.

Según relató, el episodio ocurrió en un restaurante. “Se acercó una chica y le dijo: ‘Tú eres el enamorado de Olinda, ¿no?’. Él la negó a morir y yo le creí”, contó. Luego continuaron más revelaciones sobre personajes importantes en su vida, como Jackson Mora y Miguel Hidalgo.

¿Por qué decidió volver al sillón rojo?

Horas antes de la emisión de esta segunda parte, Tilsa Lozano fue abordada por las cámaras del programa Al sexto día, donde explicó las razones detrás de su regreso a El valor de la verdad.

“Porque me lo pidieron”, respondió sin rodeos. Según explicó, durante años el público le pidió volver al sillón rojo para contar su historia completa. “La primera vez todo se basó en un solo tema, y ahora tengo la oportunidad de contar otros episodios”, señaló.

Más allá del impacto mediático, Tilsa aseguró que su testimonio busca tener un sentido más profundo. “Que sepan que no están solas. Muchas veces nos culpamos, callamos o sentimos vergüenza”, afirmó. Y añadió un mensaje directo para quienes atraviesan situaciones similares: “Si alguna chica está pasando por esto, que tenga el valor de denunciarlo”.

Las nuevas preguntas que respondió Tilsa Lozano en El valor de la verdad

Estas fueron las preguntas del programa del 14 de diciembre:

¿Te negó Jackson su relación con Olinda Castañeda?

Sí (verdad) ¿Te llamó 'prostituta' Jackson?

Sí (verdad) ¿Le afectó a tu hija el matrimonio con Jackson?

Sí (verdad) ¿Te negó Jackson que conocía a la reportera Laura Fernández?

Sí (verdad) ¿Salió Jackson Mora con Shirley Arica? (La formuló Tracy de Juanjuí)

Sí (verdad) ¿Se fue Jackson de juerga con mujeres en Colombia?

Sí (verdad) ¿Te fue infiel Jackson?

Sí (verdad) ¿Fue Jackson tu paño de lágrimas?

Sí (verdad) ¿Le preparabas a escondidas la lonchera a Miguelón?

Sí (verdad) ¿Le fuiste infiel a Jackson?

No (verdad) ¿Amas a Jackson?

No (verdad)

¿Amas a Miguelón?

Sí (verdad)



Las preguntas que respondió Tilsa Lozano en El valor de la verdad el domingo pasado

Estas fueron las preguntas del programa del 8 de diciembre:

¿Te arrepientes de haber sido enamorada del Loco Vargas?

Sí (verdad) ¿Fue Yaco Eskenazi tu enamorado?

Sí (verdad) ¿Te quemaron el rostro con un cigarro?

Sí (verdad) ¿Te corretearon a balazos?

Sí (verdad) ¿Fue tu última relación sexual en febrero?

Sí (verdad) ¿Terminaste con Miguelón después de un ampay?

Sí (verdad) ¿Sufriste de ataques de pánico tras haber terminado con el padre de tus hijos?

Sí (verdad) ¿Te gustan los feos?

Sí (verdad) ¿Te pidió Jackson Mora matrimonio de rodillas? (La formuló Ric La Torre)

Sí (verdad)

Mira a Tilsa Lozano en El valor de la verdad a continuación...

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis