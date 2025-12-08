“Pagué mi karma multiplicado”: Tilsa Lozano se arrepiente de su relación con Juan Manuel Vargas

Doce años después, Tilsa Lozano volvió a El valor de la verdad y admitió que se arrepiente de haber sido enamorada de Juan Manuel Vargas, a pesar de que él tenía una familia.

Tilsa Lozano regresó este domingo a El valor de la verdad (EVDLV) y abrió su participación con una confesión que evitó durante más de una década: se arrepiente de haber sido enamorada del exfutbolista Juan Manuel Vargas.

“Hoy, a mis 42 años, no tomaría las mismas decisiones, no me creería los mismos floreos. No aceptaría las mismas condiciones. No soy la misma persona”, dijo apenas inició el programa, después de responder “sí” a la primera pregunta de Beto Ortiz: “¿Te arrepientes de haber sido enamorada del Loco Vargas?”.

Tilsa también profundizó en cómo ha cambiado su visión del amor: “Hoy veo el amor de otra forma. Para mí el amor es paz; si no me das paz, no. En esa época, el amor era adrenalina, llorar, la mentira… Por más que un montón de gente se golpee el pecho y haya comido 15 años hablando del tema, creo que hay un montón de gente que se identifica con que fui una pelotuda”.

¿Por qué Tilsa se arrepiente de su relación con Vargas?

“Me da pena la Tilsa de esa época y la situación que vivieron todos los involucrados”, confesó. “Creo que nadie la pasó bien. Sí, pagué mi karma y lo pagué multiplicado. Me tocó estar del otro lado. Creo que mi nivel de empatía hacia otros participantes de la historia hoy es diferente”.

Aunque evitó mencionar nombres, Tilsa dedicó unas palabras de disculpa a quienes se vieron afectados por su relación con el exfutbolista, a quien conoció cuando él tenía una familia con Blanca Rodríguez. “En esa época no tomaba conciencia de lo que una mamá podría sentir… y pido disculpas. Por más que no considero que haya sido la responsable absoluta de eso”.

La modelo también reflexionó sobre la forma en que veía las señales del vínculo. “Hoy me daría cuenta de cosas que no me daba cuenta antes. Ya no me creería la mentira tan fácil. No fue que me dijo: ‘tengo mujer, ¿quieres salir conmigo?’”. Aun así, aseguró que ya dejó esa etapa atrás: “Él está feliz, tiene su familia. Esa historia para mí no existe, y para él tampoco”.

¿Qué preguntas respondió Tilsa en El valor de la verdad?

La noche avanzó con más revelaciones. Tilsa Lozano recordó que fue enamorada de Yaco Eskenazi durante su juventud e hizo públicas situaciones duras que vivió: contó que una expareja —de quien prefirió no revelar el nombre— le quemó el rostro con un cigarro y que otra llegó a secuestrarla por unos días.

Sin embargo, al llegar a la pregunta 10, “¿Te negó Jackson su relación con Olinda Castañeda?”, Beto Ortiz anunció que la respuesta se conocerá el domingo 14 de diciembre, cuando se emita la segunda parte de la participación de Tilsa en El valor de la verdad.

