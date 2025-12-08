Tilsa Lozano en 'El valor de la verdad': sus confesiones sobre Juan Manuel Vargas, Miguel Hidalgo, Jackson Mora y más

Doce años después, Tilsa Lozano volvió a El valor de la verdad con nuevas revelaciones sobre su pasado, sus relaciones y los episodios más dolorosos que atravesó.

Este domingo, Tilsa Lozano regresó a El valor de la verdad (EVDLV) y, tal como adelantó, todavía tenía mucho por contar. La modelo y conductora volvió al sillón rojo después de doce años para hablar sin filtros de sus relaciones más mediáticas y los capítulos más duros de su vida.

Tilsa regresó al mismo espacio donde, en 2013, reveló detalles de su relación con Juan Manuel Vargas. En aquella ocasión contó que rechazó un departamento que el exfutbolista quiso comprarle, que él habría organizado un evento en Italia solo para conocerla y que viajó más de 15 veces al país europeo para verlo. También confesó que Vargas fue “el amor de su vida”.

Esta vez llegó acompañada por el Zorro Zupe —quien reapareció en televisión después de cinco años—, su padre Guillermo Lozano y su mejor amiga, Camila Cáceres, quien también estuvo presente en su primera participación en el programa. Los tres estuvieron listos para intervenir y salvarla de alguna de las 21 preguntas preparadas por Beto Ortiz.

¿Por qué aceptó volver después de 12 años?

Tilsa reveló que había recibido una invitación para volver en 2019, pero decidió postergarla. “Voy a ser honesta, voy a contar mi historia. La persona que soy hoy no es la misma de hace doce años atrás. Han pasado muchas cosas, muchas historias”, dijo.

También señaló que su familia no conocía parte de lo que estaba a punto de revelar. “Mis papás no saben mucho de lo que voy a contar. No es que esté tan orgullosa de mis travesuras. Cuando recuerdo las malas decisiones que tomé cuando era joven... digo, ahora que soy mamá, pobrecita mi mamá. Por algo me tocó vivir”. Y agregó: “Mi propia vida me asusta”.

Las preguntas que respondió Tilsa Lozano en El valor de la verdad

Estas fueron las preguntas del programa y sus respuestas:

¿Te arrepientes de haber sido enamorada del Loco Vargas?

Sí (verdad) ¿Fue Yaco Eskenazi tu enamorado?

Sí (verdad) ¿Te quemaron el rostro con un cigarro?

Sí (verdad) ¿Te corretearon a balazos?

Sí (verdad) ¿Fue tu última relación sexual en febrero?

Sí (verdad) ¿Terminaste con Miguelón después de un ampay?

Sí (verdad) ¿Sufriste de ataques de pánico tras haber terminado con el padre de tus hijos?

Sí (verdad) ¿Te gustan los feos?

Sí (verdad)

¿Te pidió Jackson Mora matrimonio de rodillas? (La formuló Ric La Torre)

Sí (verdad) ¿Te negó Jackson su relación con Olinda Castañeda?

La respuesta quedó pendiente porque el programa continuará el próximo domingo 14 de diciembre.



