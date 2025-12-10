Últimas Noticias
"Siempre fui estricta con la infidelidad": Tilsa Lozano dirá todo en una segunda parte de 'El valor de la verdad'

Tilsa Lozano estará en una segunda parte de El valor de la verdad este domingo.
Tilsa Lozano estará en una segunda parte de El valor de la verdad este domingo. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Se confiesa! Tilsa Lozano contará, entre lágrimas, lo que pasó con sus exparejas en una segunda parte de 'El valor de la verdad' este domingo. "Siempre quise una familia", expresó.

Tilsa Lozano estará en una segunda parte de El valor de la verdad este domingo
Tilsa Lozano estará en una segunda parte de El valor de la verdad este domingo. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

Tilsa Lozano estará en El valor de la verdad para una segunda parte este domingo 14 de diciembre. La conductora y exmodelo se sentará en el sillón rojo para terminar de contar todo sobre sus relaciones pasadas y los momentos difíciles de su vida.

En un reciente adelanto, publicado por el programa en sus redes sociales, el conductor Beto Ortiz le preguntó: “¿Admitirías que con el tiempo ha cambiado tu visión de la infidelidad?”. Acto seguido, la exconejita de Playboy respondió: “Siempre he sido bien estricta con la infidelidad”. “Cuando es contra ti”, replicó el periodista.

En otro momento, Tilsa señaló que no se victimiza en sus relaciones y lamentó que sus exparejas le hayan dicho que estaban separados cuando no era así. “A mí nunca me dijeron: 'Me voy a separar'. A mí me dijeron: 'Estoy separado'”, señaló.

En ese sentido, recalcó que nunca perdonaría que “la quieran agarrar de imbécil”. “Yo le mandé un mensaje y le dije: 'oye, ¿y estos videos y estas cosas?'”, señaló sin mencionar de quien estaba hablando.

En otro momento, la también empresaria de 43 años resaltó entre lágrimas que siempre tuvo el sueño de tener una familia. “Por eso me casé y todo. Para mí, el concepto de familia es un sueño, un anhelo. Es algo que siempre quise”, sostuvo.

Cabe resaltar que el último domingo, Tilsa Lozano respondió nueve preguntas del polígrafo sobre su pasado amoroso con el exfutbolista Juan Manuel Vargas, el exboxeador Jackson Mora, el empresario Miguel Hidalgo y un romance adolescente con Yako Eskenazi.

Beto Ortiz estará nuevamente junto a Tilsa Lozano en El valor de la verdad.
Beto Ortiz estará nuevamente junto a Tilsa Lozano en El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

¿Por qué Tilsa Lozano aceptó volver a EVDL después de 12 años?

Tilsa Lozano reveló que había recibido una invitación para volver en 2019 al programa El valor de la verdad, pero decidió postergarla.

“Voy a ser honesta, voy a contar mi historia. La persona que soy hoy no es la misma de hace doce años atrás. Han pasado muchas cosas, muchas historias”, dijo.

Del mismo modo, Tilsa señaló que su familia no conocía parte de lo que estaba a punto de revelar.

"Mis papás no saben mucho de lo que voy a contar. No es que esté tan orgullosa de mis travesuras. Cuando recuerdo las malas decisiones que tomé cuando era joven... digo, ahora que soy mamá, pobrecita mi mamá. Por algo me tocó vivir". Y agregó: "Mi propia vida me asusta".

¿Qué preguntas respondió Tilsa Lozano en la primera parte de EVDL

  1. ¿Te arrepientes de haber sido enamorada del Loco Vargas?
    Sí (verdad)
  2. ¿Fue Yaco Eskenazi tu enamorado?
    Sí (verdad)
  3. ¿Te quemaron el rostro con un cigarro?
    Sí (verdad)
  4. ¿Te corretearon a balazos?
    Sí (verdad)
  5. ¿Fue tu última relación sexual en febrero?
    Sí (verdad)
  6. ¿Terminaste con Miguelón después de un ampay?
    Sí (verdad)
  7. ¿Sufriste de ataques de pánico tras haber terminado con el padre de tus hijos?
    Sí (verdad)
  8. ¿Te gustan los feos?
    Sí (verdad)
  9. ¿Te pidió Jackson Mora matrimonio de rodillas? (La formuló Ric La Torre)
    Sí (verdad)
  10. ¿Te negó Jackson su relación con Olinda Castañeda?
    La respuesta quedó pendiente porque el programa continuará el próximo domingo 14 de diciembre.
