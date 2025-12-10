"Siempre fui estricta con la infidelidad": Tilsa Lozano dirá todo en una segunda parte de 'El valor de la verdad'

Tilsa Lozano estará en una segunda parte de El valor de la verdad este domingo. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

Tilsa Lozano estará en El valor de la verdad para una segunda parte este domingo 14 de diciembre. La conductora y exmodelo se sentará en el sillón rojo para terminar de contar todo sobre sus relaciones pasadas y los momentos difíciles de su vida.

En un reciente adelanto, publicado por el programa en sus redes sociales, el conductor Beto Ortiz le preguntó: “¿Admitirías que con el tiempo ha cambiado tu visión de la infidelidad?”. Acto seguido, la exconejita de Playboy respondió: “Siempre he sido bien estricta con la infidelidad”. “Cuando es contra ti”, replicó el periodista.

En otro momento, Tilsa señaló que no se victimiza en sus relaciones y lamentó que sus exparejas le hayan dicho que estaban separados cuando no era así. “A mí nunca me dijeron: 'Me voy a separar'. A mí me dijeron: 'Estoy separado'”, señaló.

En ese sentido, recalcó que nunca perdonaría que “la quieran agarrar de imbécil”. “Yo le mandé un mensaje y le dije: 'oye, ¿y estos videos y estas cosas?'”, señaló sin mencionar de quien estaba hablando.

En otro momento, la también empresaria de 43 años resaltó entre lágrimas que siempre tuvo el sueño de tener una familia. “Por eso me casé y todo. Para mí, el concepto de familia es un sueño, un anhelo. Es algo que siempre quise”, sostuvo.

Cabe resaltar que el último domingo, Tilsa Lozano respondió nueve preguntas del polígrafo sobre su pasado amoroso con el exfutbolista Juan Manuel Vargas, el exboxeador Jackson Mora, el empresario Miguel Hidalgo y un romance adolescente con Yako Eskenazi.