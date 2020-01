Tilsa Lozano criticó a Vanessa Terkes. | Fuente: Instagram

La modelo Tilsa Lozano, fiel a su estilo, se refirió sobre Vanessa Terkes, durante una entrevista en el programa de televisión “En boca de todos”. La “exvengadora” no dudó en criticar el carácter de la actriz.

Tilsa Lozano y Vanessa Terkes compartieron set de televisión en el 2014, en el programa de competencia “Titanes”, sin embargo, el formato de Latina no tuvo el éxito que esperaban y fue sacado del aire en menos de tres meses.

En ese sentido, Tilsa Lozano recordó el tiempo en el que trabajaba con Terkes y tuvo duros comentarios hacia esta. La modelo fue consultada sobre si es que aceptaría estar junto a la actriz en un nuevo formato.

Al respecto, Lozano indicó que no se sentiría cómoda, pero no rechazó la idea, pues aseguró que si se trata de trabajar ella está dispuesta, siempre y cuando la remuneración valga la pena.

"Depende de cuánta plata tengan para que vaya. O sea no me provoca verla. Pero si me van a pagar, ahora que me han robado. Yo necesito trabajar", sostuvo Lozano, quien el último fin de semana fue víctima de un robo en su casa.

"Simplemente, me cae mal porque trabajé con ella y fue una tortura. No todos no llevamos bien. Igual no le deseo el mal, no me parece una chica mala y no la conozco. Si tengo que trabajar con ella y compartir nuevamente, normal trabajo con ella", sentenció Tilsa Lozano.

ROBAN CASA DE TILSA LOZANO

Este 17 de enero, Tilsa Lozano fue víctima del robo de su vivienda. El hecho ocurrió en la noche, luego de que la modelo saliera de su casa junto a sus dos pequeños hijos y la asistente del hogar, para cenar a unas cuadras.

Tras este asalto de objetos valorizados en 150,000 dólares, Lozano envió un comunicado de prensa en el que se refirió al estado emocional en que se encontraba. “Agradezco a Dios que este hecho no pasó a mayores”, apuntó.

“Mis hijos y yo nos encontramos bien físicamente, agradezco a mi familia, amigos y fans por su apoyo incondicional, preocupación y sus palabras de aliento en estos momentos difíciles que afronto”, añadió la presentadora de televisión.