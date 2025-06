"Cuando quieran, tocamos. Yo estoy listo": Toño Jáuregui deja abierta la posibilidad de otro reencuentro de Libido

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A casi un año del histórico reencuentro de Líbido en el estadio Nacional de Lima, el bajista y fundador de la banda, Toño Jáuregui, reflexionó sobre la experiencia y no cerró la puerta a una futura reunión con la formación original del grupo. El músico habló del poder de la conexión con el público y del renovado interés por la banda, especialmente entre las nuevas generaciones.

“A mí, personalmente, sí me han llegado bastantes ofertas. Así que ya lo hemos trasladado para que lo vean, y cuando quieran, tocamos. Yo estoy listo. Sí, yo estoy listo para tocar. Mientras se dé eso, sigo tocando por mi cuenta”, declaró Jáuregui en el pódcast Lado B, mostrando entusiasmo por volver a compartir escenario con Salim Vera, Manolo Hidalgo y Jeffry Fischman.

El legado de Líbido y su influencia en la escena local

El artista peruano también destacó cómo la respuesta del público fue decisiva para que el reencuentro de 2024 se concretara, y cómo el regreso de bandas icónicas puede inspirar a otros grupos a retomar sus proyectos.

“Todo movimiento va a contagiar. Acaba de pasar con Ádammo, que hizo una reunión alucinante. Que inspire y se inspire el reencuentro de los grupos”, comentó, reconociendo el impacto que estos eventos tienen en la revitalización de la música local.

Jáuregui señaló que el reencuentro con Líbido tuvo también un efecto personal, ya que, en ese momento, se encontraba fuera del país y pudo reconectarse con su esencia musical.

“Fue una experiencia buena, que reconectó en el momento que estamos ahora. Lo positivo es que nos hemos expuesto ante muchas personas. Han conocido más al grupo, ya que hay una nueva generación que lo ha descubierto”, sostuvo.

Salim Vera descartó nuevo reencuentro de Libido

Cabe recordar que, el año pasado, Salim Vera y Manolo Hidalgo estuvieron en el programa Así somos, de RPP, donde se mostraron emocionados por el reecuentro de la banda; no obstante, dejaron en claro que no era posible un nuevo junte. "El 2024 fue especial. Hicimos un reencuentro con Toño y Jeffrey. Era una espina que teníamos de hacer una Nacional lleno y se dio. Fue una experiencia increíble. Recordamos muchos momentos, la química musical, también nos dimos cuenta de que hemos cambiado, nos fuimos reconociendo, pero fue una gran experiencia", mencionó el guitarrista.

Como ya no tienen relación con Toño Jáuregui y Jeffrey Fischman, los fanáticos confundían el nombre de la banda con otra reunión de los cuatro, por ese motivo, decidieron no usarlo para no generar desencuentros: "El registro lo tenemos los cuatro, pero hemos llegado a un acuerdo de no usar el nombre, la marca, para no afectar o no confundir a los fans. Al igual con los temas (los de Jeffrey y Toño), ellos tienen la plena libertad de pedirnos esto (no tocar las canciones) y de nosotros a acceder. Nosotros tenemos un repertorio amplio sin las canciones de ellos", dijo Salim. "Por ejemplo, las canciones que nunca faltan son Libido, con la que cerramos los conciertos, y Frágil con el que ganamos un Premio MTV, son clásicos", agregó Manolo Hidalgo.

Sin entrar más detalles sobre los motivos de su distanciamiento, Vera confesó que, al inicio de la gira todo iba bien, pero "después pasaron cosas": "Eso determinó que nos separáramos. Fueron cosas fuertes, no somos los victimarios. Lo que nos quedaba era ser profesionales y actuar al nivel, teníamos que cumplir con lo que habíamos prometido. Trabajamos duro para darle al público lo que se merece".