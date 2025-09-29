Madre de Edison Flores cuenta cómo apoyó al futbolista tras anunciar su separación de Ana Siucho

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alicia Peralta, madre de Edison Flores, se pronunció por primera vez sobre la separación de su hijo con Ana Siucho. Señaló que no solo le afectó el fin de la relación de la pareja, sino también el periodo en que no pudo ver a sus nietas.

De acuerdo con sus declaraciones, recordó que el popular 'Orejas' atravesó un momento complicado tras la ruptura y explicó cómo ella intentó apoyarlo emocionalmente.

"Yo traté de estar más cerca de él, inclusive iba sola a todos los partidos y me quedaba hasta el último, y nos íbamos juntos. Pasó un momento difícil... yo lo veía mal, pero son cosas que ya están pasando", comentó en el pódcast Denganche.

Alicia Peralta confía en que Edison Flores logrará superar su separación con Ana Siucho

Edison Flores confirmó en junio de 2024 su separación de Ana Siucho, aunque el distanciamiento se había producido varios meses antes. Durante ese tiempo, Alicia Peralta aseguró que pasó mucho tiempo sin poder compartir con sus nietas, quienes residen en Estados Unidos junto a su madre.

"Ahora después de mucho tiempo he visto a mis nietas, han ido a visitarme a mi casa, hemos estado con ellas, hemos salido, la hemos pasado muy bonito estos últimos tiempos", relató.

La madre del deportista contó que, gracias a las visitas recientes y a las videollamadas, ha logrado retomar el contacto con las niñas. "Ahora sí las veo, hago videollamadas y me siento feliz de ver a mis nietas", agregó.

Pese al mal momento, Alicia Peralta asegura que su hijo superará esa etapa.

"Siempre pido a Dios que esto esté mejor, que él esté bien, que salga adelante. Pasan cosas difíciles, pero se va a solucionar poco a poco. Estamos encaminados en lo mejor, para él y sus hijas", concluyó.



Edison Flores comunicó el fin de su relación con Ana Siucho en redes

Edison Flores y Ana Siucho confirmaron el fin de su relación luego de varios meses donde se mostraban distantes el uno del otro y tras la difusión de rumores ventilados por programas de espectáculos.

A través de un comunicado, compartido el 30 de junio en su cuenta de Instagram, Flores dio a conocer que ya estaba separado de la empresaria desde hace un tiempo y pidió respetar la privacidad de su familia.

"Por medio del presente quiero hacer de conocimiento público que estoy separado desde hace unos meses atrás. Sin embargo, continuamos trabajando en conjunto en la crianza y bienestar de nuestras hijas. Agradezco de antemano el respeto a la privacidad de mi familia y la mía en este momento. No realizaré más comentario al respecto", expresó el mensaje difundido por el volante nacional.