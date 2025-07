"Nosotros somos como hermanos": Laura Spoya descarta tener un romance con Mario Irivarren

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Laura Spoya descartó tener algún romance con Mario Irivarren. La ex Miss Perú señaló que no tiene ningún vínculo sentimental con su compañero en el podcast Good Time y recalcó su buena amistad con Irivarren desde hace diez años.

“Yo iba a Combate a verlo. Nosotros éramos del mismo grupo de amigos. Siempre hemos tenido mucha afinidad porque somos patas, pero como patas nada más”, comenzó diciendo la modelo e influencer de 33 años.

En ese sentido, recordó que cuando estaba en el concurso de Miss Perú también la vincularon con Mario Irivarren desatando rumores de un supuesto beso. Sin embargo, Spoya negó haberse besado con el integrante de Esto es guerra. “Jamás (lo chapé). Nosotros pertenecíamos en el mismo grupo de amigos”, sostuvo.

Asimismo, resaltó que considera a Irivarren solo como “un hermano”. “Nos vemos tanto, que ya no nos vemos tanto como amigos, sino somos como hermanos que se molestan”, señaló la conductora de televisión en el programa Todo se filtra.

Gerardo Pe', Laura Spoya y Mario Irivarren conducen juntos el podcast Good Time. | Fuente: Instagram

Laura Spoya: “Es más probable que me vinculen con Gerardo Pe”

Laura Spoya se animó a bromear sobre los rumores de un supuesto romance con Mario Irivarren. La modelo señaló que “era más probable” que la vinculen con su otro compañero de Good Time: Gerardo Pe.

“Solo me falta que me vinculen con Gerardito Pe”, expresó entre risas la modelo. “Es más probable que me vean con una persona, así más ‘pirañón’, con Gerardo Pe que como Mario que es muy amigo mío”, sostuvo Spoya. “Los tres somos tan hermanos que a veces me cuentas sus cosas de hombres”, agregó.

Al ser consultada sobre las diferentes personalidades de Mario Irivarren, Gerardo Pe y su todavía esposo Brian Rullan, respondió: “Yo soy una persona muy cambiante”.

Por otro lado, mencionó que desde pequeña siempre se juntó con hombres, por lo que deslizó como algo normal que la sigan viendo con Mario Irivarren.

“Quien convive mucho conmigo, sabe que yo siempre me he vinculado mucho más con hombres que con mujeres. Siempre he trabajado con entorno más de hombres que de mujeres”, aseveró.

Laura Spoya descartó reconciliarse con Brian Rullan tras confirmar separación. | Fuente: Instagram

Laura Spoya tras separarse de Brian Rullan: "Tenemos buena relación de padres"

Laura Spoya se sinceró sobre su reciente separación del empresario mexicano Brian Rullan tras ocho años de matrimonio. A pesar de las especulaciones en redes y las indirectas de su expareja, Spoya aclaró que entre ellos existe una relación de respeto, especialmente por el bienestar de los dos hijos que comparten.

"Estamos teniendo una buena relación como padres, que al final eso es lo que tiene que suceder en toda separación. Es lo más saludable para los niños. Yo realmente le tengo mucho cariño y espero que le vaya súper bien”, declaró Spoya en entrevista con Todo se filtra.

La también presentadora de Good Time confesó lo difícil que fue atravesar esta etapa en medio del ojo público, y lamentó que la exposición mediática afectara a su familia. “Yo sé que soy un personaje público y al final el tema sí se salió de las manos, hirió profundamente a mi familia”, declaró.

Por último, Laura Spoya reafirmó que nunca permitiría que su expareja se aleje de sus hijos y que ambos han tratado de sobrellevar la situación con madurez. “Hemos sido amigos, seguimos siendo muy amigos. Yo en mi vida voy a querer que se aleje de mis hijos, nunca haría eso”, aseguró.

