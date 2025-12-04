"Las palabras no bastan": Vania Masías comparte un emotivo mensaje tras la muerte de su padre, Estuardo Masías

La destacada bailarina atraviesa un momento difícil tras el fallecimiento de su padre, figura clave en la agroindustria peruana y fundador de la empresa La Calera. Tenía 85 años.

Vania Masías, reconocida bailarina, coreógrafa y fundadora de la Asociación Cultural D1, confirmó con profundo pesar la muerte de su padre, Estuardo Masías Marrou, empresario y creador de La Calera. El deceso ocurrió la mañana del martes 2 de diciembre en Lima.

A través de sus redes sociales, la artista de 46 años compartió un mensaje cargado de amor y agradecimiento, destacando la admiración que siempre sintió por él y la huella que dejó en su vida.

El mensaje de Vania Masías tras la muerte de su padre

“Hoy partió mi padre: mi ídolo, mi amigo y mi maestro de vida”. Con estas palabras, Vania inició su homenaje público. “Me quedo con el orgullo de haber crecido al lado de un ser humano excepcional, fuerte, trabajador y generoso”, añadió.

La bailarina también resaltó el compromiso que su padre tenía con el país: “Su empuje y su amor por este país lo convirtieron en un referente para muchos, y especialmente para mí. Empresario con propósito y apasionado por el deporte, dejó una huella que trasciende. Las palabras no bastan, pero este es mi homenaje al mejor padre del mundo”, escribió.

Figuras del espectáculo le expresan su solidaridad

El mensaje de Vania Masías generó miles de reacciones y decenas de comentarios de apoyo. Entre ellos, destacaron los de varias personalidades de la cultura y la televisión peruana.

“Un fuerte abrazo y mucho amor para ustedes”, comentó la surfista Sofía Mulanovich. “Mis más sentidas condolencias, querida Vania”, escribió la conductora Maju Mantilla. El cantautor Gian Marco añadió: “Abrazos llenos de paz, Vania”.

Otros artistas como Ismael La Rosa, Melania Urbina, Johanna San Miguel y Pudy Ballumbrosio también se sumaron con sentidos mensajes. Asimismo, figuras como Gisela Ponce de León, Cristian Rivero, Wendy Ramos, Andrés Wiese y Juan Carlos Rey de Castro hicieron llegar sus condolencias.

¿Quién fue Estuardo Masías?

Ingeniero agrónomo formado en la Universidad Nacional Agraria La Molina y con una maestría en Fruticultura en California, Estuardo Masías dedicó su vida a modernizar y fortalecer el agro peruano.

A pesar de haber perdido su patrimonio en dos ocasiones —una de ellas en el contexto de la reforma agraria—, logró reinventarse y forjar La Calera, una de las empresas agroindustriales más importantes del país, con más de 4 mil 500 hectáreas y una producción diaria de cientos de toneladas de huevos.

La Universidad Agraria La Molina lo recordó como un “referente del desarrollo agroempresarial peruano”, subrayando su contribución a la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento del sector.

