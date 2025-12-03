Ibai Llanos entrega la Sartén de Oro a streamer peruano tras el triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de los Desayunos

El streamer español cumplió su promesa y dejó en Perú la Sartén de Oro, el trofeo que el pan con chicharrón ganó en su Mundial de los Desayunos. ¿Quién fue finalmente el elegido para custodiarla?

Lo prometido es deuda. Ibai Llanos llegó a Lima la semana pasada como parte de su gira por Latinoamérica y, mientras recorría la ciudad y probaba la gastronomía peruana, adelantó que ya había entregado la Sartén de Oro, el trofeo que el pan con chicharrón ganó tras imponerse a la arepa venezolana en su Mundial de los Desayunos. Sin embargo, el streamer no había revelado aún quién fue el elegido para recibir el premio.

“Ha sido difícil saber a quién entregarle la Sartén de Oro porque he estado leyendo sus comentarios y había muchas opciones. El Chinito era una de ellas, el Museo de Oro… me nombraron también a políticos. Era difícil, pero mi decisión final ha sido entregarle esta sartén a otra persona que ustedes me habían recomendado mucho”, explicó Ibai antes de entregar el premio.

¿Quién recibió la Sartén de Oro?

Tres meses después del torneo, el streamer español finalmente reveló el nombre del destinatario del trofeo: El Edu, creador de contenido peruano con más de 387 mil seguidores en TikTok. Según Ibai, fue quien hizo “el mejor trabajo” para impulsar al Perú hasta convertirse en campeón del mundo.

“Creo que tú has sido un gran representante peruano”, le dijo Ibai al entregarle la sartén. El Edu agradeció emocionado: “Gracias por la oportunidad. Fue una locura, de verdad. Creo que nadie se imaginó todo esto y, con gusto, porque siempre que tocan la comida peruana, todos nosotros salimos ahí”.

Ibai también respondió a las críticas que surgieron por su elección de una sartén como premio, destacando que refleja la enorme repercusión que tuvo su Mundial en la gastronomía peruana. Recordó que, durante la final, varios restaurantes locales ofrecieron promociones de pan con chicharrón, lo que derivó en un aumento inusual en ventas y en una conversación global sobre la comida peruana: “No tuvo ningún tipo de sentido lo que se hablaba de Perú en el mundo”, señaló sorprendido.

Ibai Llanos visita por primera vez el Perú

El streamer español aterrizó en Lima el martes 24 de noviembre con varios objetivos: conocer en persona al creador peruano Koirandoshil, probar el clásico pan con chicharrón en una de las sangucherías más tradicionales de la capital y entregar la Sartén de Oro, el trofeo con el que Perú se coronó campeón del Mundial de los Desayunos.

Pero su paso por el país también le permitió cumplir un sueño gastronómico: grabar un video en Maido. “Es uno de los videos que más ilusión me hace grabar”, dijo antes de iniciar un menú variado preparado por el chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, que incluyó chía, paiche, camarones, atún, erizos y una reinterpretación del ceviche con crema de pistachos, caracoles de mar, calamar, fortuno —pez del norte peruano— y leche de tigre.

La reacción de Ibai fue inmediata: “No tengo palabras, no puedo describir lo que estoy sintiendo. Necesito pedir otro. ¡Que viva Perú y que viva el ceviche! Es un 10 de 10”, exclamó tras probar el plato bandera. Y, al finalizar la experiencia, volvió a rendirse ante la cocina peruana: “Increíble, brutal, impresionante… En Perú se come espectacular. Viva Perú”.

