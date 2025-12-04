Tilsa Lozano vuelve a 'El valor de la verdad': hablará de Juan Manuel Vargas, Jackson Mora y su tormentosa vida amorosa

La conductora se sentará por segunda vez en el sillón rojo de Beto Ortiz para hablar de los momentos más difíciles de su vida amorosa y revelar experiencias dolorosas que el público aún no conoce.

Este domingo, Tilsa Lozano regresa al temido sillón rojo de El valor de la verdad (EVDLV), después de su explosiva primera aparición. En una edición que promete sacudir la memoria colectiva, la exmodelo y conductora repasará sus romances más controversiales, rupturas mediáticas y heridas que —según el avance— aún no terminan de cerrar.

Tilsa vuelve tras doce años. En 2013, reveló detalles de su relación con Juan Manuel Vargas. Contó que rechazó un departamento que el exfutbolista quiso comprarle, que él habría organizado un evento en Italia solo para conocerla y que viajó más de 15 veces al país europeo para verlo. También confesó que Vargas fue “el amor de su vida”.

“Ella ha vivido lo que muchos sueñan, lo que muchos critican… y lo que pocos se animan a confesar”, anuncia el programa en redes sociales. “Tilsa Lozano vuelve al sillón rojo para abrir heridas que nunca cicatrizaron y revivir ese loco amor que la arrastró al borde del abismo”, añade El valor de la verdad.

¿Qué preguntas responderá Tilsa ahora?

El nuevo adelanto no muestra las preguntas, pero sí deja entrever un tono mucho más crudo. En un momento, se escucha a Tilsa recordar un episodio doloroso: “Me baja de los pelos, me quita toda la ropa y me revienta a golpes. Estoy viendo una situación así, me quiero morir”.

El clip también sugiere que hablará nuevamente de su relación con Juan Manuel Vargas, con quien estuvo alrededor de tres años mientras él continuaba comprometido con Blanca Rodríguez, madre de sus cinco hijos. Otro bloque del adelanto apunta a su matrimonio con el exboxeador Jackson Mora, del que finalmente se divorció en 2025.

“Yo sí lo amé. Yo sí me comprometí. Yo sí lo di todo… A mí me dolió muchísimo lo que él hizo. Para mí fue una traición tremenda”, se le escucha decir a Tilsa. También reflexiona sobre su vida sentimental: “Para mí, la familia es un sueño, un anhelo… algo que siempre quise”. Y remata con una frase contundente: “Creo que tengo un pésimo radar para elegir parejas”.

¿Cuándo ver la participación de Tilsa Lozano?

El episodio de El valor de la verdad con Tilsa Lozano se emitirá este domingo 7 de diciembre a las 10 p.m. por Panamericana Televisión, y también estará disponible en el canal oficial del programa en YouTube.

Con su regreso, Tilsa se suma a la reciente lista de invitados que incluye a la tarotista Agatha Lys, la cantante Yolanda Medina, la icónica Susy Díaz y la actriz cómica Leslie Moscoso.