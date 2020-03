Verónica Linares anunció su segundo embarazo: ¿Quiénes eran las tres personas que ya lo sabían?

Verónica Linares reveló detalles sobre su segundo embarazo. | Fuente: Instagram

A sus 43 años, la presentadora Verónica Linares anunció que está embarazada. Ella reveló algunos detalles sobre su estado, el cual mantuvo en secreto hasta cumplir los tres meses, debido a que prefería mantenerlo en reserva hasta descartar cualquier riesgo.

“Yo he ido diciendo de a poquitos. Por la edad, tenía que esperar los tres meses reglamentarios que te dice el ginecólogo. Los cumplí la semana pasada. Nunca he tenido alguna pérdida. Tenía miedo de que el doctor me diga que haya un problemita”, contó al diario Trome. “Solo lo sabía mi nutricionista, mi esposo y Federico (Salazar)", añadió.

Asimismo, Verónica Linares señaló que la postergación de su maternidad se alargó ya que con su primer hijo atravesó un problema médico, por lo cual también le costó convencer a su esposo de agrandar la familia.

“Desde hace cinco años vengo convenciendo a mi esposo para poder tener otro hijito. Estaba temeroso por problemas médicos que tuvo mi primer hijo. Fue recontra planeado”, detalló la periodista que anunció su segundo embarazo a su amiga, la conductora Rebeca Escribens, durante la emisión de América Espectáculos.

En los próximos meses, Verónica Linares seguirá trabajando con normalidad en América TV. Asimismo, recalcó que este será su último embarazo. Finalmente, aseguró que no le importa el sexo del bebé.

“Recontra cerrada la fábrica (de bebés), cuando dé a luz que me saquen todo”, sostuvo. “Que salga sano, lo demás no interesa. Mi hijo quiere que sea hombre, pero igual se lleva muy bien con su prima. Que sea lo mejor para todos nosotros”, indicó.

FAMOSAS PERUANAS EN LA DULCE ESPERA

Estas son las celebridades de la farándula nacional que están en la dulce espera y que se convertirán en madres durante este año:

Karen Schwarz y su pareja Ezio Oliva anunciaron en Instagram que se convertirán en padres nuevamente. El cantante compartió un tierno mensaje, en las redes sociales, confesando que se siente feliz de ser padre por segunda vez.

Emilia Drago aprovechó el día del cumpleaños de su esposo, Diego Lombardi, para anunciar su segundo embarazo. La pareja ya tiene una hija. En Instagram, la actriz de "¡Asu mare!" compartió el tierno momento con sus seguidores y recibió muchos comentarios de felicitación.

Adriana Quevedo, conductora de Combinados de Panamericana TV, contó detalles sobre su embarazo por medio de Instagram. Sin embargo, también quiso decirlo en su programa para compartir su felicidad. Actualmente, se encuentra en el tercer trimestre.