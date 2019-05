Susy Díaz aparece en el nuevo tráiler de "X-Men: Dark Phoenix" dando importante consejo a Jean Grey. | Fuente: Composición

Susy Díaz quiere ser una 'Mujer X'. La ex congresista aparece en el nuevo tráiler del famoso filme de los superhéroes mutantes. ¿Cómo sucedió esto? En las imágenes ─evidentemente editadas por ella o algún miembro de su equipo─ se le observa en medio de una batalla entre Jean Grey (Sophie Turner) y sus compañeros del filme "X-Men".

La presencia de Susy Díaz tiene un importante fin: intentar calmar a Jean Grey, alias 'Fénix'. Para ello se acerca a la mutante clase 5 y le da uno de sus consejos, pero en inglés: “Amiga... live the life and don´t let the life live you”.

Pese a la preocupación de la excongresista y la recomendación, Jean Grey se descontrola y libera todo su poder mental para hacer volar por los aires a Susy Díaz, dejando impactado a los demás personajes de ‘X -Men: Dark Phoemix’, película del Universo Cinematográfico de Marvel que se estrena el 6 de junio en cines del Perú.

El video fue compartido en la página oficial de una cadenas de cine nacional. Luego la excongresista hizo lo propio en su cuenta oficial de Instagram.