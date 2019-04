Los actores que interpretan a Cersei, Daenerys y Jon en "Game of Thrones" enviaron mensajes a horas del estreno del primer capítulo. | Fuente: HBO

Han pasado ocho años desde el estreno de "Game of Thrones" que se convirtió en la serie más galardonada y más cara de la historia. Este 14 de abril, a través del canal HBO, se emitirá el primer episodio de la octava y última temporada y, horas antes del estreno, los actores han decidido mandar algunos divertidos mensajes.

La madre de dragones Daenerys Targaryen Emilia Clarke usó su cuenta de Instagram para mandar un mensaje a sus fans. "Yo y mi bebé (dragón) (Drogon) estamos muy entusiasmados de que todos ustedes vean la octava temporada de 'Game of Thrones' que, si no me equivoco, comienza....ahora". En la imagen, se ve a la actriz sonriente montada en su dragón creado mediante efectos CGI.



En tanto Lady Sansa Stark, interpretada por Sophie Turner, compartió una foto de ella durmiendo. "En honor de la temporada final que se estrena hoy.... aquí una imagen mía durmiendo en el set".



Mientras que Jon Snow (Kit Harington) comentó que compartirá escenas del más reciente episodio de "Game of Thrones" los martes. "Esto sucederá cada semana hasta el final de la temporada", indicó en Instagram. También posteará una foto sin spoiler al terminar cada capítulo.

Finalmente la reina Cersei (Lena Headey) se ha dedicado a compartir varias imágenes desde su recordada caminata de la vergüenza hasta un video en el que solo muestra gestos faciales. ¿Serán sus reacciones ante el capítulo 8x01?

FECHA DE ESTRENO ÚLTIMA TEMPORADA DE "GAME OF THRONES" EN LATINOAMÉRICA

Domingo 14 de abril del 2019.

HORARIOS PARA VER "GAME OF THRONES" EN EN LATINOAMÉRICA



Perú: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

CANALES EN LATINOAMÉRICA



HBO (subtitulada).

HBO 2 (doblada al español)

ONLINE

En Latinoamérica, para ver los nuevos episodios de "Game of Thrones" puedes acceder a la aplicación HBO GO, servicio de pago que puede adquirirse independientemente al servicio de cable.