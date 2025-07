Viviana Rivasplata rechazó una oferta para ser parte de la WWE: ¿cuál fue la razón detrás de su decisión?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La ex Miss Perú 2001 Viviana Rivasplata reveló que hace algunos años fue contactada por la World Wrestling Entertainment (WWE), para integrarse como una de sus famosas luchadoras conocidas como 'Divas'. Sin embargo, dijo que rechazó la propuesta porque no quería dejar el Perú.

"Me ofrecieron ser una 'Diva', ¿me imaginas ahí saltando?", comentó en el programa ¡Habla Chino!. Según sus declaraciones, la propuesta llegó cuando su carrera como modelo se encontraba en pleno apogeo.

Sin embargo, una de las condiciones del contrato era trasladarse a Estados Unidos, algo que no estaba dispuesta a hacer. "Yo siempre he sido necia con querer vivir en el Perú", explicó.

¿Cómo fue que la WWE contactó a Viviana Rivasplata?

Viviana Rivasplata también reconoció que, en ese momento, no dimensionaba la magnitud de la empresa ni los beneficios económicos que ofrecía.

"No me veía ahí. Además, no me imaginaba todo lo que se ganaba, porque realmente es descomunal, sino me hubiera puesto el traje que sea y hubiera saltado sin miedo; realmente no sabía lo que era", mencionó.

El interés de la WWE por ella se originó debido a su perfil atlético, una faceta poco conocida de su trayectoria.

"La propuesta me llegó porque soy deportista y estaba haciendo modelaje; combinaba las dos cosas", comentó. De hecho, Rivasplata tiene un sólido historial en distintas disciplinas: "Yo he sido triatlonista, hice pentatlón, tengo medallas de atletismo y también hice ciclismo", detalló.

La anécdota provocó asombro al presentador del programa Aldo Miyashiro, quienes no ocultó su sorpresa ante la posibilidad que alguna vez tuvo la modelo de incursionar en este espectáculo deportivo.

¿Qué es WWE?

La WWE (World Wrestling Entertainment) es una empresa estadounidense de entretenimiento deportivo que produce eventos de lucha libre profesional a nivel mundial. Fundada inicialmente como Capitol Wrestling Corporation en 1953, la compañía evolucionó hasta convertirse en un gigante del entretenimiento con una mezcla de combates guionizados, historias dramáticas y espectáculos en vivo.

A través de sus programas televisivos como Raw y SmackDown, y su evento principal WrestleMania, la WWE influyó en la cultura popular y lanzó a la fama a figuras como La Roca, John Cena y Hulk Hogan.

Dentro del universo de la WWE, las Divas fueron durante muchos años el nombre que se les dio a las luchadoras femeninas de la empresa. Además de participar en los combates, estas atletas también formaban parte de historias y segmentos de entretenimiento.

El término 'Diva' estuvo vigente entre los años 1999 y 2016, periodo en el que algunas luchadoras ganaron gran popularidad, como Trish Stratus, Lita, Michelle McCool y Kelly Kelly.

Sin embargo, el rol de las Divas fue objeto de crítica por enfocarse más en la imagen y el entretenimiento que en el desempeño deportivo. Esto cambió progresivamente con la llamada 'Revolución femenina' en la WWE, que dio paso a una nueva era donde las luchadoras comenzaron a ser tratadas como atletas de alto nivel, eliminando el término 'Diva' en 2016.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis