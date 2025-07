Jely Reátegui se suma como jurado en la nueva temporada de 'Yo Soy'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de su exitoso paso por El Gran Chef Famosos y de haber levantado la olla de oro, la reconocida actriz peruana Jely Reátegui ha sido confirmada oficialmente como la tercera jurado de la nueva temporada del popular reality Yo Soy, que regresa muy pronto a la televisión nacional.

Jely se une al panel conformado por los ya confirmados Ricardo Morán, productor histórico del formato, y el actor y comediante Carlos Alcántara, quienes aportarán experiencia, carisma y criterio profesional al concurso.

“Fingiendo demencia por 2 semanas porque quería contar, pero no podía, ahora sí puedo contar y ¡ay, qué nervios!”, escribió Reátegui en la publicación donde se anuncia su ingreso al panel.

Para esta nueva temporada de Yo Soy, los conductores serán Franco Cabrera y Diana Sánchez.

Maricarmen Marín rechazó volver a ser jurado en Yo Soy

En una reciente entrevista para el espacio digital Jimmy Show, la cantante de cumbia confirmó que la oferta para volver estuvo sobre la mesa hasta hace pocos días, pero que finalmente tuvo que rechazarla por no poder compatibilizar su agenda. “Me ha dado mucha pena no estar dentro de Yo Soy este año porque regresa después de mucho tiempo, pero no podía hacer todo. Hubiera sido muy difícil para mí en mi vida diaria, con mi hija, con mi familia”, explicó la artista.

Consultada sobre si recibió una propuesta formal para regresar como jurado, Maricarmen Marín respondió: “Por supuesto, hasta hace unos días estuvimos tratando de que calcen los horarios, pero no se pudo. Igual voy a estar parada en primera fila, viendo el programa, visitándolos ahí porque son todos mis amigos, es mi familia. Yo Soy es mi familia”.

¿Quién fue el último campeón en el programa Yo Soy?

Yo soy emitió su última temporada entre el 25 de abril al 2 de julio de 2022. El último programa se llamó Yo Soy, 10 años y tuvo como ganador a Jorge 'Toño' Muñoz, quien imitó al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro.

¿Cuántas temporadas tuvo Yo Soy?

Yo soy tuvo en total 33 temporadas en poco más de 10 años de programa. El primer programa contó con 24 participantes con un total de 45 capítulos entre el 9 de abril hasta el 8 de junio de 2012.

El primer ganador de Yo Soy fue el músico arequipeño Ramiro Saavedra quien imitó al fallecido Kurt Cobain, legendario cantante y líder de Nirvana.