"Los hombres sí cambian": Xiomy Kanashiro deja atrás el pasado de Farfán y se declara enamorada "por primera vez"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras las revelaciones de Darinka Ramírez en el programa El valor de la verdad (EVDLV), se difundió un video en el que la bailarina y actriz cómica Xiomy Kanashiro hace un sorpresivo comentario sobre la relación que mantiene con el exfutbolista Jefferson Farfán.

Pero antes de entrar en detalles, es importante recordar que, durante el programa de Beto Ortiz, Darinka Ramírez afirmó, entre otras cosas, que el conductor de Enfocados intentó enviarla a Estados Unidos cuando ella le informó que estaba embarazada.

Pese al peso de las revelaciones en EVDL, Xiomy prefirió no responder directamente a las acusaciones ni mencionar a Darinka. En su lugar, habló del buen momento que pasa al lado de la 'Foquita'.

"Es la primera vez que me he enamorado. Estoy en una etapa muy bonita, una etapa de rosas donde me llevan al cine, a comer y es bonito cuando una mujer se siente segura del otro lado, que él es protector", declaró Kanashiro a través de un video compartido en América Espectáculos.

Xiomy Kanashiro: "Los hombres sí pueden cambiar"

Si bien no se pronunció directamente sobre la participación de Darinka en el sillón rojo y el comportamiento del exfutbolista, Xiomy aseguró que los hombres sí pueden cambiar, sin importar lo polémicas que hayan sido sus relaciones anteriores.

"Creo que los hombres sí cambian y se merecen una oportunidad. Para pasarla bien y por qué no para pensar en el futuro, porque no voy a estar con alguien para no pensar a futuro", señaló.

Xiomy Kanashiro no piensa en boda, pero sí en formar una familia con Jefferson Farfán

Aunque los rumores sobre una posible boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro han cobrado fuerza, la bailarina fue clara al respecto y señaló que aún no es momento de hablar de matrimonio. Sin embargo, sí imagina un futuro junto al exfutbolista.

"No estaría con una persona si es que no voy a hacer una familia más adelante", dijo Xiomy a las cámaras de América Hoy, cuando le consultaron si ve a Farfán como el padre de su primer hijo. "Pero ahorita no es prioridad", añadió.

En cuanto a los rumores de boda, aclaró: "No estoy enterada de nada de eso. Creo que paso a pasito, nosotros así estamos muy bien". Además, destacó que atraviesa una etapa feliz: "Tenemos una relación muy bonita, muy sana, con mucha comunicación. Cuidamos mucho nuestra relación".