“Tengo estrías y celulitis, es normal”: Xiomy Kanashiro se defiende tras críticas sobre su cuerpo

Xiomy Kanashiro es la actual pareja de Jefferson Farfán.
Xiomy Kanashiro es la actual pareja de Jefferson Farfán. | Fuente: Instagram: @xiomykanashiro
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Magaly Medina comentó sobre la presentación de la joven en Arequipa y recomendó a la bailarina cuidar su alimentación y realizar ejercicios.

La actriz cómica y pareja de Jefferson Farfán, Xiomy Kanashiro, volvió a ser blanco de comentarios luego de presentarse en un evento en Arequipa luciendo un minivestido marrón ceñido al cuerpo. 

En su programa, Magaly Medina cuestionó duramente el aspecto físico de la modelo, señalando que a sus 27 años debería cuidar más su imagen. “Por lo menos cuidas tu alimentación. Una chica de 27 años con tendencia a ser bastante robusta habría que cuidar un poco su imagen. Es un descuido total para alguien que se sube al escenario”, comentó la conductora.

Asimismo, recordó que Xiomy Kanashiro se sometió a una operación estética a inicios de año y advirtió que no se puede “vivir de lipo en lipo”, recomendándole mejor alimentación, hidratación y ejercicios.

¿Qué dijo Xiomy Kanashiro de las críticas sobre su cuerpo?

Frente a las observaciones, Xiomy Kanashiro utilizó sus redes sociales para defenderse y enviar un mensaje de aceptación corporal.

“Sufro de piel naranja por genética. Mi familia es de la selva y todo lo que como se va ahí. Es normal, tengo estrías, celulitis, marcas por el vóley y más. Ámense, chicas, y sean amadas como son”, escribió, restándole importancia a los comentarios negativos. 

Xiomy Kanashiro sobre su relación con Farfán: "Vivimos nuestro presente y estamos felices"

En los últimos días, las redes sociales estallaron luego de que Darinka Ramírez publicara un video bailando el nuevo tema de Yahaira Plasencia. El clip se volvió viral, ya que ambas fueron parejas de Jefferson Farfán.

Poco después, Melissa Klug coincidió con el exfutbolista en un evento deportivo para apoyar a su hijo, aunque ambos asistieron sin sus respectivas parejas.

Ante estas situaciones potencialmente incómodas para Kanashiro, la prensa la abordó para conocer su reacción. "¿Te incomoda que la ex de tu pareja se junte con otra persona que también fue vinculada a él?", le consultó el programa América hoy.

Con tranquilidad, Xiomy respondió: "No, para nada. Nosotros vivimos nuestro presente, y eso es lo más importante en toda relación. Estamos muy felices, chicos. Y trabajando".

Xiomy Kanashiro

