Xoana González en 'El valor de la verdad': hablará de las tragedias que marcaron su vida y un doloroso episodio de abuso

La modelo argentina contará en el programa conducido por Beto Ortiz los momentos más difíciles de su vida, entre ellos la pérdida de su madre, un abuso y episodios de crisis emocional.

Xoana González será la invitada de este domingo en El valor de la verdad. La modelo argentina se sentará en el sillón rojo frente a Beto Ortiz para dar a conocer un testimonio marcado por la tragedia, en el que hablará de la pérdida de su madre, de un abuso sexual y de las complicaciones que enfrentó con su salud mental.

En el avance difundido este miércoles por el programa se anuncia: “No vino a jugar, vino a destapar todo sobre su vida marcada por la tragedia”. Las imágenes muestran a Xoana conmovida hasta las lágrimas al recordar episodios que marcaron su vida. El espacio adelanta que el público conocerá a “una mujer que vive atrapada en su mente tras la muerte de su madre”.

Las confesiones de Xoana González

Durante la promoción, González afirma: “Yo en un momento no quería más tomar nada. Fue cuando me enfrenté con este psiquiatra”. Más adelante añade: “Salí por la calle descalza, corriendo, queriendo ir a la avenida para que me pisen los autos”.

La modelo también recuerda un momento de vulnerabilidad: “Me había bajado la ropa y de ahí me puse a llorar y me puse mal. Había una ventana frente a mí y lo único que pensaba era: si salto, si salto por la ventana”.

En otro pasaje, Beto Ortiz le consulta: “¿Es cierto que una vez tu esposo tenía una fruta en la mano y pensaste que era un cuchillo?”. Ella responde: “Yo lo apuñalé con una banana, entonces me agarraron entre cuatro y eran inyecciones para tranquilizarme. Me desconecté de la realidad. Fue un brote psicótico”.

Al ser preguntada sobre lo que veía en esos episodios, González contesta: “Monstruos”.

¿Cuándo ver la participación de Xoana González?

El episodio con Xoana González en El valor de la verdad se transmitirá este domingo 5 de octubre a las 10 p.m. por Panamericana Televisión y también estará disponible en el canal oficial del programa en YouTube.

Con esta participación, la modelo argentina se suma a una lista reciente de invitados entre los que figuran Cristian Martínez, Néstor Villanueva, Dayanita y Milena Zárate.

