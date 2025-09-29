Cristian Martínez en 'El valor de la verdad': todas las preguntas que respondió el primo de Jefferson Farfán

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cristian Martínez, primo de Jefferson Farfán, estuvo como invitado en El valor de la verdad el último domingo 28 de setiembre. El popular ‘Cri Cri’ se sentó en el sillón rojo y habló del vínculo familiar con el exfutbolista, la acusación de presunta violación sexual en su contra y la estadía en prisión durante once meses en el penal de Lurigancho.

En un comienzo, 'Cri Cri' recordó su niñez y su vínculo con Jefferson Farfán cuando ambos vivían juntos en el distrito de Villa El Salvador. “Vivíamos en una casita muy humilde. Yo soy mayor que él por nueve meses. A veces había, a veces no (para las zapatillas)”, relató.

Seguidamente, mencionó que acompañó a Farfán a todos los países donde jugó y además recalcó que el seleccionado peruano le mandaba a retirar dinero de su cuenta por la confianza que le tenía. “En Perú, yo miraba sus cuentas grandes”, dijo.

No obstante, recalcó que Jefferson Farfán nunca quiso hablar con él luego de conocer la denuncia por violación sexual en su contra. “En ese momento no entendía el por qué. Quise solucionar las cosas con él”, sostuvo.

Por otra parte, contó cómo se dieron los sucesos, en su propia versión, que desencadenaron en su detención y posterior encarcelamiento. “Yo estaba encerrado. Me dijeron que en 48 horas podía salir”, añadió.

En otro momento, confesó que su tía Charo, madre de Jefferson Farfán lo apoyó en un principio, pero que luego no habló más del tema. “Ella es como mi segunda madre. La amo un montón. Me dijo: ‘yo creo en ti, hijito’”, recordó.

Finalmente, mencionó que no guardar rencor a Farfán, pero que ya no quiere acercarse a él. “Yo siempre he sido leal y voy a ser leal. Es notorio que él no fue leal conmigo (…) Yo no siento que me odia”, dijo

Cristian Antonio Martínez Guadalupe es primo hermano del exfutbolista Jefferson Farfán.Fuente: Instagram

¿Qué preguntas respondió Cristian Martínez 'Cri Cri' en El valor de la verdad?

¿Robabas panes con tu primo en Villa El Salvador?

Sí (verdad)

¿Viviste con Jefferson Farfán en Europa?

Sí (verdad)

¿Manejabas las cuentas bancarias de tu primo?

Sí (verdad)

¿Fuiste el alcahuete de Jeffersón Farfan?

Sí (verdad)

¿Te compró Jefferson Farfán una camioneta?

Sí (verdad)

¿Se negó Jefferson Farfán a hablar contigo luego de la supuesta violación?

Sí (verdad)

¿Encaraste a los responsables de tu encierro en la comisaría?

Sí (verdad)

¿Se negó el Cuto Guadalupe a ayudarte en la cárcel?

Sí (verdad)

¿Te pusiste a llorar cuando escuchaste la voz de tu madre al salir de la carceleta?

Sí (verdad)

¿Estuviste inconsciente el día de la supuesta violación?

Sí (verdad)

¿Le dijiste a tu madre que no querías celebrar tu cumpleaños en la celda?

Sí (verdad)

¿Dejaste de comer por tres días estando en la cárcel?

Sí (verdad)

¿Te dijo tu hija que quería visitate en prisión?

Sí (verdad)

¿Te acusó Jefferson Farfán de estar metido en drogas?

Sí (verdad)

¿Intentaste suicidarte en prisión?

Sí (verdad)

¿Seguirías preso si no fuera por el apoyo de tu madre?

Sí (verdad)

¿Te dijo la madre de Jefferson Farfán que creía en tí?

Sí (verdad)

¿Te arrepientes de haber sido leal a Jefferson Farfán?

Sí (verdad)

¿Alguna vez has violado a alguien?

Sí (verdad)

¿Eres un violador?

Sí (verdad)

Cristian Martínez 'Cri Cri' optó por no responder más preguntas y finalizó su participación llevándose 25 mil soles.

Cristian Martínez ‘Cri Cri’ salió de prisión luego de 11 meses

Cristian Martínez Guadalupe, primo del exfutbolista Jefferson Farfán, recuperó su libertad tras haber sido excarcelado del Penal de Lurigancho, luego de que una joven de 19 años lo denunciara por presunto abuso sexual en el 2024 en inmueble ubicado en el distrito limeño de La Molina.

Martínez Guadalupe fue liberado el último miércoles 27 de agosto tras haber estado casi 11 meses cumpliendo un mandato de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial a pedido del Ministerio Público, a raíz de este caso.

La familia de Christian Martínez indicó a la prensa que su liberación se produjo tras una serie de pruebas periciales que resultaron a su favor. Fabiola, esposa del también conocido como “Cri Cri”, expresó su felicidad al ver libre al padre de sus hijos.

“Muy feliz y él también ha estallado de alegría. Hemos gritado, hemos llorado. Mi hijita es la que más ha extrañado a su papá. Nunca lo he abandonado, no lo iba a hacer tampoco”, exclamó Fabiola a los medios.

Cristian Martínez ‘Cri Cri’ se llevó 25 mil soles tras su participación en El valor de la verdad.Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)