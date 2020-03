Yaco Eskenazi contó las dificultades de entrar a la televisión: “No es fácil estar en un reality”

Yaco Eskenazi reconoció que resulta difícil mantener una carrera en la televisión peruana. | Fuente: Instagram / Yaco Eskenazi

Al ser una figura televisiva, una persona está más expuesta a las críticas. Eso lo sabe bien Yaco Eskenazi, quien confesó tomar con buen humor aquellos comentarios sobre su paso por “Esto es Guerra”, cuando debía de armar torres con vasos en la competencia.

“A mí me bromean mis amigos en el fútbol”, dijo el exchico reality al diario Ojo. “Y cuando vamos a hacer barra me dicen que toque la campana. Hay que tener correa, yo lo tomo así. Tengo la suerte de sentirme uno más, no siento la fama y esas cosas”, añadió.

Y es que, como participante del reality de América Televisión, Eskenazi pasó por más de un episodio en el que los comentarios sobre su trabajo fue duramente criticado. Él recordó que cuando tiró una “bomba al carro de Mario Hart” fue uno de esos momentos más ásperos.

Sin embargo, frente a las constantes reprobaciones, el esposo de Natalie Vértiz recordó cuánto esfuerzo le puso a su proyecto de ser parte de la pantalla chica.

“Yo estudié como 8 años en la universidad, porque me paraban jalando. Yo recuerdo que antes de hacer televisión, yo miraba ‘América Espectáculos’ y me decía: ‘Algún día voy a estar ahí’ y ‘Por qué él está ahí y yo no’. Lo único que hice fue perseguir mi sueño. Si eres abogado y has estudiado 5 años y crees que eres el mejor, sácate la mugre, gánate tu lugar. En la tele pasa igualito, estos chicos arman vasitos, pero hay que estar ahí (para entenderlo). Yo lo he vivido y no es fácil estar en un reality”, indicó.

SOBRE CONCILIACIÓN ENTRE FARFÁN Y KLUG

Yaco Eskenazi también aprovechó en pronunciarse sobre la conciliación entre Jefferson Farfán y Melissa Klug, quienes estuvieron envueltos en más de una polémica pública por temas como la manutención de los niños y su ausencia en la avant premiere de la película “La Foquita: el 10 de la calle”.

El exchico reality afirmó sobre este acuerdo de paz: “Qué bien, es saludable que por fin se hayan podido sentar como dos personas adultas que en algún momento se quisieron, y que arregle sus temas. Porque finalmente los que absorben, a los que les cae más, son los hijos. A veces, por ellos tenemos que sacrificar algunas cosas”.

Seguidamente, Eskenazi se pronunció sobre el carácter del seleccionado nacional, a quien lo une un vínculo amical. “Jefferson debe ser una de las personas más nobles y con un gran corazón”, señaló. “Yo le deseo lo mejor y que todas las cosas difíciles que le están tocando vivir se solucionen para que pueda estar feliz. Eso es lo que él ha querido. Siempre que he conversado con él, lo que quiere es tranquilidad para poder hacer lo que le guste, que es patear la pelota”, añadió.