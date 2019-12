Yaco Eskenazi sobre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia: "Si oficializaran, imaginen lo que se vendría encima" | Fuente: Composición

El conductor de televisión Yaco Eskenazi fue consultado sobre el romance de su amigo Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia. El presentador de "Mi mamá cocina mejor que la tuya" contó que "imagina que su amigo se sentirá contento".

"Me dijo que se acaba de ir a Miami con su hija. ¿También está (ella)? Qué bien, me imagino que se sentirá contento y feliz de poder por fin gritar a los cuatro vientos lo que siente", comentó a diario Ojo.

Eskenazi fue consultado sobre porqué cree que Farfán no oficializa su relación con ella. "No debe ser fácil para él... si él oficializa, imagínate, si así nomás sin oficializar cómo le presionan, le preguntan... imagínate si llegara a oficializar, todo lo que se le vendría encima. Hay que pensar también en ellos, en los seres humanos, no verlos solo como personas famosas. Él es un ser humano, debe sentir cosas personales y rollos que no querrá que los demás sepan", finalizó.



SOBRE LA INFIDELIDAD

El exchico reality y conductor de "Mi mamá cocina mejor que la tuya" Yaco Eskenazi fue contundente al responder sobre la infidelidad. Eskenazi admitió que antes de conocer a su actual esposa Natalie Vértiz fue infiel, pero que ahora es "un hombre correcto".

"Antes de conocerla yo no era muy correcto. Con ella conocí el amor y el compromiso. Mi vida va de acuerdo a eso, a cuidar la familia. Ojo que eso no me hace inmune, la vida es una carrera de largo aliento", dijo al diario Ojo.

El exchico reality explicó que para "evitar las tentaciones" no sale mucho a la calle. "Obvio. Yo no salgo a la calle, para qué voy a estar en lugares dónde sé que hay tentaciones. Si, uno tiene que evitar la tentación. Si te gusta jugar no vas a pasar por la puerta del casino", dijo.