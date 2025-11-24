Con torta y música en vivo: Pamela Franco viajó a Ecuador y sorprendió a Christian Cueva por su cumpleaños [VIDEO]

Pamela Franco sorprendió a Christian Cueva por su cumpleaños con torta y música en vivo. | Fuente: Instagram (karlafranco7)

Pamela Franco tuvo un gran gesto de amor para Christian Cueva en el día de su cumpleaños el último domingo 23 de noviembre.

¿Qué pasó? La cantante de cumbia decidió viajar a Ecuador, país donde Cueva juega por el equipo de Emelec, para poder estar con el futbolista quien cumplía 34 años.

En sus historias de Instagram, la cantante de cumbia publicó que viajaba al país norteño junto a su familia y los padres del deportista.

Asimismo, su hermana Karla Franco decidió compartir breves videos en Instagram donde Christian Cueva y Pamela Franco están posando abrazados acompañados de los padres del exjugador de la selección peruana, quien lucía un polo negro y unos jeans.

En la imagen, se ve una torta de cumpleaños con un balón clásico ubicado en la parte posterior y una decoración con globos negros y rojos de fondo.

Del mismo modo, otro video mostró a Pamela Franco, quien lucía un conjunto negro y tacones, cantar su popular tema Dile la verdad, en medio de un salón donde estaban los familiares y amigos cercanos del deportista y la exintegrante de Alma Bella.

En el lugar también estaba una orquesta acompañando a Franco, quien dedicó el tema a su pareja, quien bailaba al ritmo de la música junto con los músicos. ¿Seguirán los detalles de amor de la pareja? Veremos.