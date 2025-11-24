Últimas Noticias
Con torta y música en vivo: Pamela Franco viajó a Ecuador y sorprendió a Christian Cueva por su cumpleaños [VIDEO]

Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Detalle de amor! La cumbiambera viajó a Ecuador para estar junto a Christian Cueva por su cumpleaños. Mira la gran sorpresa de Pamela Franco a su pareja.

Pamela Franco tuvo un gran gesto de amor para Christian Cueva en el día de su cumpleaños el último domingo 23 de noviembre.

¿Qué pasó? La cantante de cumbia decidió viajar a Ecuador, país donde Cueva juega por el equipo de Emelec, para poder estar con el futbolista quien cumplía 34 años.

En sus historias de Instagram, la cantante de cumbia publicó que viajaba al país norteño junto a su familia y los padres del deportista.

Asimismo, su hermana Karla Franco decidió compartir breves videos en Instagram donde Christian Cueva y Pamela Franco están posando abrazados acompañados de los padres del exjugador de la selección peruana, quien lucía un polo negro y unos jeans.

En la imagen, se ve una torta de cumpleaños con un balón clásico ubicado en la parte posterior y una decoración con globos negros y rojos de fondo.

Del mismo modo, otro video mostró a Pamela Franco, quien lucía un conjunto negro y tacones, cantar su popular tema Dile la verdad, en medio de un salón donde estaban los familiares y amigos cercanos del deportista y la exintegrante de Alma Bella.

En el lugar también estaba una orquesta acompañando a Franco, quien dedicó el tema a su pareja, quien bailaba al ritmo de la música junto con los músicos. ¿Seguirán los detalles de amor de la pareja? Veremos.

Pamela Franco confesó que Christian Cueva le pidió vivir con él en Ecuador

Pamela Franco reveló que Christian Cueva quiso que ella viajara al país norteño con el fin de vivir juntos y seguir fortaleciendo su romance a casi un año de hacerlo público.

Fue en una entrevista en el programa El reventonazo de la chola que la intérprete confesó que está pensando la posibilidad de irse a Ecuador, país donde Cueva juega por el equipo de Emelec.

“Él fue la primera persona que me dijo: ‘Pamela, me gustaría que vinieras acá (Ecuador) y yo te voy a ayudar’, para ser franca”, mencionó Franco en diálogo con la Chola Chabuca el último 27 de setiembre precisando que no descarta llevar su música tras sugerencia del propio Christian Cueva.

"Yo lo valoro mucho porque él me impulsa bastante en lo que hago”, expresó la también bailarina y empresaria deslizando la idea de poder cantar en los escenarios de Ecuador en caso decida irse con el ex volante de la selección peruana. “Yo también por ahí (…) Ya nos están abriendo las puertas”, añadió.

Pamela Franco respondió a rumores de supuesto hijo con Christian Cueva

Pamela Franco aclaró si está —o no— embarazada. La cantante de cumbia respondió a los rumores de un supuesto hijo con su pareja Christian Cueva. Esto, luego de que ambos descartarán, por el momento, contraer matrimonio.

Fue ante las cámaras de Amor y fuego que la expareja de Christian Domínguez se sinceró sobre la posibilidad de estar en la dulce espera en medio de rumores y comentarios en redes sociales sobre su figura en los últimos días debido al pronunciado vientre que lució en sus shows.

"No, no. Por el momento no (estoy embarazada)”, expresó la artista de 37 años descartando así el embarazo.” Ahora es hablar precipitadamente. No sabemos”, comentó Franco afirmando que “está tranquila” en su relación con Christian Cueva.

En otro momento, Pamela reiteró que no tiene planes de casarse pronto con Cueva, quien actualmente juega en Ecuador por el equipo de Emelec.

“Lo que hablo es de trabajo. Hoy por hoy hablamos de mucho trabajo, quiero trabajar. Lo que tengo es planes de estar bien. Todo va a venir poco a poco”, sentenció.

