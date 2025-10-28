"Estoy orgulloso de ella": Yiddá Eslava presenta oficialmente a su novio Ángel Fernández durante el estreno de 'La habitación negra'

La actriz celebró su regreso al cine acompañada de su pareja y colegas del elenco. Esta fue la primera vez que la pareja asistió a un evento público desde que confirmaron su relación.

Fue una noche especial para Yiddá Eslava. La actriz, guionista y productora llegó a la alfombra roja de su nueva película, La habitación negra, acompañada de su pareja Ángel Fernández, en lo que significó la primera aparición oficial de ambos ante cámaras tras casi dos años de relación. La cinta llega a los cines nacionales este jueves 30 de octubre.

Yiddá confirmó su romance con Fernández en diciembre de 2024, cuando publicó sus primeras fotos juntos en redes sociales, más de un año después de anunciar su separación de Julián Zucchi, con quien tiene dos hijos. Aquella etapa marcó un cierre importante en su vida personal, y hoy la actriz asegura estar viviendo un momento de estabilidad y felicidad.

La alfombra roja también contó con la presencia de Mayra Couto, quien marca su regreso a la actuación con esta película; Pietro Sibille; y Nanya Eslava, hermana menor de Yiddá, quien debuta en la pantalla grande.

La relación de Yiddá Eslava y Ángel Fernández

Durante el estreno, Ángel Fernández expresó su apoyo incondicional hacia su pareja. “Estoy feliz por ella, siempre la apoyo. Estoy orgulloso de ella, y ahora más que nunca”, comentó en declaraciones para América Espectáculos.

Por su parte, Eslava destacó la comprensión y el respeto que ambos se tienen, especialmente por sus responsabilidades como padres. “Él también es papá. Cuando nos encontramos, vivimos nuestro amor como enamorados, y eso es algo muy bonito”, confesó la actriz.

¿Yiddá Eslava piensa en casarse?

Consultados sobre si han pensado en dar el siguiente paso, Ángel Fernández fue claro: “No hemos pensado en eso”. Sin embargo, no faltó el tono romántico al referirse a Yiddá como “mi mujer”.

Entre risas, Eslava agregó: “Estamos de enamoraditos, más coquetos, más emocionados. Nos dejamos llevar. Ya vamos a cumplir dos años, cuando muchos no nos daban ni una semana”.

