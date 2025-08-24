Vocalista de We The Lion invita a su imitador de ‘Yo Soy’ a cantar juntos en el próximo concierto de la banda

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El vocalista de We The Lion, Alonso Briceño, sorprendió a sus seguidores tras reaccionar al video de un concursante de Yo Soy que lo imitó en el programa. Lejos de incomodarse, el músico mostró buen humor y hasta lanzó una invitación especial para compartir escenario.

En el clip difundido en redes, Briceño se mostró incrédulo al ver a alguien interpretarlo. “Oh wow. Lo veo con su guitarra listo. Estamos escuchándolo…”, comentó mientras le prestaba atención al concursante cantar Found Love, uno de los éxitos de la banda. Sin embargo, el momento más divertido llegó cuando el participante interrumpió su propia presentación para confesar: “La segunda estrofa ya no me la sé”. La situación desató risas entre los jurados y el propio vocalista.

Entre carcajadas, Briceño respondió: “Oye, tienes que aprenderte la letra, especialmente si estás yendo a un concurso. Yo también me olvido las letras, pero… bueno, sí, olvidarse es normal. Te entiendo, bro”.

Lejos de criticarlo, el cantante valoró el gesto y aprovechó para invitarlo a un próximo concierto. “Qué chévere, qué increíble. Me encantaría conocerlo, me encantaría invitarlo a un show. Es la primera vez que hay un Alonso Briceño de We The Lion, así que estoy muy honrado. Bravazo, bro, espero conocerte”, expresó.

Posteriormente, la agrupación publicó el video en sus redes sociales junto con un mensaje:

“Queremos regalarle a ‘Yo Soy Alonso Briceño’ una entrada doble para nuestro concierto del 27 de septiembre, pero no sabemos cómo se llama. Nos encantaría conocerlo en persona y cantar juntos las canciones de nuestro nuevo álbum Songs 4 BBQ’s. Si lo conoces, etiquétalo en este post. Gracias por pensar en We The Lion y llevar nuestra música al escenario de Yo Soy. Te esperamos para completar la segunda parte de Found Love”, escribieron en tono jocoso.

Queremos regalarle a #YoSoy Alonso Briceño una entrada doble para nuestro concierto del 27 de septiembre pero no sabemos cómo se llama!! 🎸. Nos encantaría conocerlo en persona y cantar juntos las canciones de nuestro nuevo álbum Songs 4 BBQ's!! Si lo conoces, etiquétalo en este post!! 🙏Gracias por pensar en We The Lion y llevar nuestra música al escenario de Yo Soy!! Te esperamos para completar la segunda parte de Found Love!! 🦁✨

"No es difícil hacer televisión para toda la familia"

A fines de diciembre de 2024, Ricardo Morán, reconocido productor y figura influyente en la televisión peruana, reflexionó sobre la importancia de ofrecer contenido de calidad que pueda disfrutarse en familia. Con una visión optimista, aseguró que hacer televisión para todos los integrantes del hogar no es una tarea complicada si se priorizan valores universales, narrativas creativas y un enfoque inclusivo.

"Para mí no es difícil hacer televisión para toda la familia, más ahora que tengo una familia. Es algo que me nace, hacemos programas que a nosotros nos gustaría ver y nuestros programas pasan cosas en las que nos sentimos cómodos. Preferimos sentirnos cómodos con eso y con que la gente tenga vínculo con lo que hacemos", afirmó en el programa Así Somos, de RPP, destacando que la TV puede ser una herramienta poderosa para unir a las familias frente a la pantalla.

Destacando contenidos como El Gran Chef Famosos, Yo Soy, La máscara, El último pasajero y más, Ricardo Morán asegura que "se vienen muchas cosas nuevas".