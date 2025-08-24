Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Vocalista de We The Lion invita a su imitador de ‘Yo Soy’ a cantar juntos en el próximo concierto de la banda

Alonso Briceño busca a su imitador de ‘Yo Soy’.
Alonso Briceño busca a su imitador de ‘Yo Soy’. | Fuente: Facebook/We The Lion
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

Alonso Briceño reaccionó emocionado al ver su imitación en televisión y anunció que lo quiere conocer en persona para cantar juntos Found Love, tema que el participante olvidó la letra.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El vocalista de We The Lion, Alonso Briceño, sorprendió a sus seguidores tras reaccionar al video de un concursante de Yo Soy que lo imitó en el programa. Lejos de incomodarse, el músico mostró buen humor y hasta lanzó una invitación especial para compartir escenario. 

En el clip difundido en redes, Briceño se mostró incrédulo al ver a alguien interpretarlo. “Oh wow. Lo veo con su guitarra listo. Estamos escuchándolo…”, comentó mientras le prestaba atención al concursante cantar Found Love, uno de los éxitos de la banda. Sin embargo, el momento más divertido llegó cuando el participante interrumpió su propia presentación para confesar: “La segunda estrofa ya no me la sé”. La situación desató risas entre los jurados y el propio vocalista. 

Entre carcajadas, Briceño respondió: “Oye, tienes que aprenderte la letra, especialmente si estás yendo a un concurso. Yo también me olvido las letras, pero… bueno, sí, olvidarse es normal. Te entiendo, bro”. 

Lejos de criticarlo, el cantante valoró el gesto y aprovechó para invitarlo a un próximo concierto. “Qué chévere, qué increíble. Me encantaría conocerlo, me encantaría invitarlo a un show. Es la primera vez que hay un Alonso Briceño de We The Lion, así que estoy muy honrado. Bravazo, bro, espero conocerte”, expresó. 

Posteriormente, la agrupación publicó el video en sus redes sociales junto con un mensaje: 

“Queremos regalarle a ‘Yo Soy Alonso Briceño’ una entrada doble para nuestro concierto del 27 de septiembre, pero no sabemos cómo se llama. Nos encantaría conocerlo en persona y cantar juntos las canciones de nuestro nuevo álbum Songs 4 BBQ’s. Si lo conoces, etiquétalo en este post. Gracias por pensar en We The Lion y llevar nuestra música al escenario de Yo Soy. Te esperamos para completar la segunda parte de Found Love”, escribieron en tono jocoso.

@wethelionmusic 🚨AYÚDENNOS A ENCONTRARLO‼️ Todos nos hemos olvidado la letra alguna vez!! 🫣🎶 Queremos regalarle a #YoSoy Alonso Briceño una entrada doble para nuestro concierto del 27 de septiembre pero no sabemos cómo se llama!! 🎸. Nos encantaría conocerlo en persona y cantar juntos las canciones de nuestro nuevo álbum Songs 4 BBQ’s!! Si lo conoces, etiquétalo en este post!! 🙏Gracias por pensar en We The Lion y llevar nuestra música al escenario de Yo Soy!! Te esperamos para completar la segunda parte de Found Love!! 🦁✨ #wethelion #nuevamusica #lima #fyp ♬ Found Love - We the Lion

"No es difícil hacer televisión para toda la familia"

A fines de diciembre de 2024, Ricardo Morán, reconocido productor y figura influyente en la televisión peruana, reflexionó sobre la importancia de ofrecer contenido de calidad que pueda disfrutarse en familia. Con una visión optimista, aseguró que hacer televisión para todos los integrantes del hogar no es una tarea complicada si se priorizan valores universales, narrativas creativas y un enfoque inclusivo.

"Para mí no es difícil hacer televisión para toda la familia, más ahora que tengo una familia. Es algo que me nace, hacemos programas que a nosotros nos gustaría ver y nuestros programas pasan cosas en las que nos sentimos cómodos. Preferimos sentirnos cómodos con eso y con que la gente tenga vínculo con lo que hacemos", afirmó en el programa Así Somos, de RPP, destacando que la TV puede ser una herramienta poderosa para unir a las familias frente a la pantalla.

Destacando contenidos como El Gran Chef FamososYo Soy, La máscara, El último pasajero y más, Ricardo Morán asegura que "se vienen muchas cosas nuevas".

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
We The Lion Yo Soy

Más sobre Farándula

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA