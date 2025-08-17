Ricardo Morán lanza dardo a Mauri Stern en ‘Yo Soy’ y se 'burla' de las coreografías de Magneto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En una de las recientes ediciones de Yo Soy, se presentó el imitador de Chayanne que terminó con inesperado intercambio de comentarios entre los jurados Ricardo Morán y Mauri Stern.

El exintegrante de Magneto sorprendió al aprobar al concursante, destacando su esfuerzo físico y su coreografía, aunque reconoció que aún debía mejorar. “Me parece que haces cosas acertadas... merece una segunda oportunidad”, señaló el mexicano, comparando su decisión.

La valoración generó sorpresa en Ricardo Morán, quien no dudó en cuestionar el criterio de su compañero con un comentario sarcástico. “Honestamente, no entiendo qué está pasando con Mauri. ¿Cómo pudo aprobar esta coreografía? Bueno, empezando con cómo son las coreografías de Magneto, esto le puede ser sorprendente”, expresó entre risas.

La crítica desató una reacción inmediata en Stern, que respondió en tono de broma, pero con advertencia incluida: “No aprendiste que las fans de Magneto te van a matar”. Su respuesta generó carcajadas en el set y sorprendió a la jurado Jely Reátegui, que no podía creer lo que escuchaba.

Finalmente, Morán intentó suavizar la situación con una explicación, aunque volvió a ironizar: “Tienen un estilo muy… es como ver a cinco Robocops bailando. Ok, entonces me quedo callado y solo le digo que no al participante”.

"No es difícil hacer televisión para toda la familia"

A fines de diciembre de 2024, Ricardo Morán, reconocido productor y figura influyente en la televisión peruana, reflexionó sobre la importancia de ofrecer contenido de calidad que pueda disfrutarse en familia. Con una visión optimista, aseguró que hacer televisión para todos los integrantes del hogar no es una tarea complicada si se priorizan valores universales, narrativas creativas y un enfoque inclusivo.

"Para mí no es difícil hacer televisión para toda la familia, más ahora que tengo una familia. Es algo que me nace, hacemos programas que a nosotros nos gustaría ver y nuestros programas pasan cosas en las que nos sentimos cómodos. Preferimos sentirnos cómodos con eso y con que la gente tenga vínculo con lo que hacemos", afirmó en el programa Así Somos, de RPP, destacando que la TV puede ser una herramienta poderosa para unir a las familias frente a la pantalla.

Destacando contenidos como El Gran Chef Famosos, Yo Soy, La máscara, El último pasajero y más, Ricardo Morán asegura que "se vienen muchas cosas nuevas".