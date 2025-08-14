Controversia en ‘Yo Soy’ por comentarios de Ricardo Morán a imitador durante su presentación

Un video viral muestra al jurado interrumpiendo en tono irónico a un participante que intentaba dar unas palabras antes de presentarse, lo que desató opiniones divididas entre quienes vieron humor y quienes criticaron la actitud.

El programa de talentos Yo Soy no solo presentó nuevas voces en el escenario, también generó una polémica que rápidamente se viralizó en redes sociales, pero esta vez no fue Mauri Stern sino Ricardo Morán.

En un video difundido por distintas plataformas, se observa a Morán, jurado del programa, interrumpiendo en varias ocasiones a un concursante que intentaba dar un breve discurso antes de presentarse. El diálogo, marcado por bromas y preguntas insistentes sobre el nombre y apellido del participante, provocó incomodidad en parte del público presente y de quienes vieron la escena en línea.

¿Qué le dijo Ricardo Morán al participante?

El fragmento del video viralizado en redes sociales muestra cómo, tras las primeras palabras del concursante, Ricardo Morán hace comentarios irónicos y repreguntas, prolongando la interacción antes de que el aspirante finalmente pudiera decir su nombre completo.

Morán: “¿Cuál es tu nombre, por favor?”

Imitador: “Eh, en primer lugar, agradecer a Dios y…”

Morán: “¿En primer lugar agradecer a Dios, eso es completo o cuál es el apellido?”

Imitador: “No, eh, yo quiero agradecer a Dios”

Morán: “Ya, pero te pregunté tu nombre”

Imitador: “Sí…”

Morán: “Y dinos tu nombre, por favor”

Imitador: “Y en esta oportunidad…”

Morán: “¿Y cuál es el apellido? ¿Oportunidad o…?”

Imitador: “Percy Jesús Palacios Chonce”

Morán: “Ah, gracias”

Imitador: “Me dice PJ, para los amigos”

Morán: “Sí, pero nosotros no somos tus amigos”

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras algunos criticaron la actitud del jurado por considerarla una falta de respeto, otros interpretaron la escena como parte del humor característico del formato.

Otra polémica en 'Yo Soy'

El exintegrante de Magneto, Mauri Stern, está como reemplazo de Carlos Alcántara en algunos programas de Yo Soy. Si bien su llegada fue celebrada, ha recibido comentarios negativos y también positivos por los comentarios que le hizo a un imitador de Leonardo Favio.

El abogado Giovanni Castillo se presentó imitando a su cantante favorito Leonardo Favio. Cuando se presentó y saludó a Stern, comenzó a cantar un poco de la canción 40 grados, de Magneto. Pero generó incomodidad en el productor musical. “Cuidado. Es una buena canción mal cantada”, le dijo.

Tras ello, interpretó Ella ya me olvidó, pero Morán lo interrumpió pidiéndole que siga el ritmo de la pista. Esos errores fueron motivo para el jurado no le diera su pase a la segunda etapa. Al momento de dar su descargo, Stern fue fiel a sus comentarios. “La verdad es que no quiero ser cruel contigo. Te falta tanto trabajo para llegar a ser malo. Imagínate todo lo que te falta desde ahí para mejorar. Y así la vida no te puede recompensar ni siendo abogado, ni siendo arquitecto, ni jardinero, ni camarógrafo. En la vida hay que trabajarle para llegar y superar. Y aquí la suerte no existe”.

"No es difícil hacer televisión para toda la familia"

A fines de diciembre de 2024, Ricardo Morán, reconocido productor y figura influyente en la televisión peruana, reflexionó sobre la importancia de ofrecer contenido de calidad que pueda disfrutarse en familia. Con una visión optimista, aseguró que hacer televisión para todos los integrantes del hogar no es una tarea complicada si se priorizan valores universales, narrativas creativas y un enfoque inclusivo.

"Para mí no es difícil hacer televisión para toda la familia, más ahora que tengo una familia. Es algo que me nace, hacemos programas que a nosotros nos gustaría ver y nuestros programas pasan cosas en las que nos sentimos cómodos. Preferimos sentirnos cómodos con eso y con que la gente tenga vínculo con lo que hacemos", afirmó en el programa Así Somos, de RPP, destacando que la TV puede ser una herramienta poderosa para unir a las familias frente a la pantalla.

Destacando contenidos como El Gran Chef Famosos, Yo Soy, La máscara, El último pasajero y más, Ricardo Morán asegura que "se vienen muchas cosas nuevas".