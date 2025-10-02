Imitadora de Joy Huerta se quiebra en los ensayos de ‘Yo Soy’ por la presión del concurso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La competencia de imitación se encuentra en una etapa decisiva y la presión comienza a sentirse entre los participantes. Tal fue el caso de Ella Díaz, imitadora de la cantante mexicana Joy Huerta, quien no pudo contener las lágrimas durante los ensayos al hablar la presión que siente y también se pronunció sobre los comentarios que ha recibido en redes sociales.

“He estado leyendo a las personas que comentan diciendo básicamente que me falta oscurecer la voz y me he estado chancando por ese lado”, expresó, cuando uno de los asesores le preguntó qué era lo que más le preocupaba del reto de la “dinámica del espejo”, donde los concursantes deben alternar sus voces con las de los artistas originales.

A pesar de la presión, Ella reafirmó su confianza en su parecido vocal con la integrante de Jesse & Joy. “¿Tú crees que te pareces a ella?”, le preguntaron, a lo que ella respondió: ‘Sí’. El coach le contestó: “Eso es todo. Las opiniones se leen y se toman así, solo como opiniones”, intentando darle seguridad en medio de su crisis.

La joven también reconoció sentirse abrumada por el nivel de exigencia en esta etapa del concurso:

“Estoy bastante abrumada porque se vienen días más complicados en la competencia. Sola es demasiado y es algo de que soy consciente, sigo chambeando, pero son cosas repetitivas... Me preocupa quedar fuera porque en este punto son los mínimos detalles. Me seguiré preparando y lo daré todo”, afirmó entre lágrimas.

Durante la gala de la noche, los imitadores de Joy, Jim Morrison y Pedro Infante lograron convencer al jurado con sus presentaciones, lo que les permitió salvarse automáticamente de la sentencia y permanecer en competencia.

Imitadora de Emilia Mernes también es criticada en redes

Cabe resaltar que Ella Díaz no es la única que ha recibido críticas en redes sociales. Su compañera Claudia Medina, que imita a la cantante argentina Emilia Mernes, también fue blanco de comentarios negativos en sus presentaciones.

El último martes, la joven interpretó el tema Bunda y, pese a que los jurados sí vieron parecido, los televidentes dejaron sus opiniones:

“Un apena como Cachín tiene comentarios tan duros con todos los participantes, pero a Emilia ni una sola crítica, perdió credibilidad”, “No nos hagamos los sordos, pero bueno fijo la salvan”, “Cómo es posible que eliminen a Makuko y dejen a Emilia”, “O sea eliminan a 2 Unlimited, más no a Emilia.Increíble”, “No es Emilia, no me sorprende que Cachín tenga favoritismo”, “Los comentarios del jurado no me parecen justos a comparación de otros participantes, parece ‘favoritismo’ y provocan que las personas ataquen a la imitadora de Emilia”, fueron algunos de ellos.

Pese a ello, Claudia Medina hizo caso omiso a estas críticas y agradeció a todos los que le apoyan.

El regreso de Yo Soy

La nueva temporada de Yo soy cuenta con la conducción de Franco Cabrera y Diana Sánchez. Junto a Carlos Alcántara, el jurado está conformado por Ricardo Morán y Jely Reátegui. El estreno fue con un concierto gratuito desde la Plaza de Armas de Surco, donde desfilaron varios imitadores.

Con 40 años en la actuación, Carlos Alcántara dice que está preparado para asumir este nuevo reto en el programa. “Estoy acostumbrado a las críticas y no tengo problemas. Acabo de cumplir 40 años como actor, así que toda esa experiencia me respalda”, indicó.