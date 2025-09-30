Se disculpa: Gustavo Salcedo se pronuncia por primera vez tras ser acusado de agredir a Christian Rodríguez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gustavo Salcedo se pronunció por primera vez luego del altercado con el productor Christian Rodríguez, ocurrido el viernes 26 de septiembre. El empresario y aún esposo de Maju Mantilla respondió a las acusaciones en su contra y ofreció disculpas públicas por lo sucedido.

Sin embargo, cuando fue consultado sobre el parte policial que señala que en marzo de este año habría agredido a Rodríguez, el empresario rechazó esa versión y aseguró que no era cierta.

"Yo he tenido acceso a esa denuncia y, en verdad, es una denuncia que me da risa por las cosas que ponen. Yo no tengo por qué esconderme detrás de nadie; no tengo por qué correrme de nadie", declaró en el programa Amor y Fuego.

¿Qué dijo Gustavo Salcedo tras ser acusado de agredir a Christian Rodríguez?

En relación con el incidente del 26 de septiembre, Gustavo Salcedo reconoció su responsabilidad en los hechos que terminaron con el productor Christian Rodríguez herido en la cabeza y atendido en una clínica.

"Lo que ha pasado ha sido un acto puntual. Hay cosas que yo no vi en ese momento, cuando estaba en esa situación. No lo minimizo, pido las disculpas del caso. Yo merecía una disculpa previamente por todo el daño que se había ocasionado, pero no voy a permitir que se creen más historias", mencionó a las cámaras.

El empresario explicó que su intención inicial fue conversar con Rodríguez para aclarar la situación, pero señaló que nunca recibió respuesta.

"Yo he tratado de hablar con esa persona. Mi intención era hablar con esa persona, tener un descargo, recibir las disculpas que me merecía y cerrar el tema, pero simplemente la situación se salió de control", agregó.

Al ser consultado sobre los motivos por los cuales Rodríguez debía ofrecerle disculpas, Salcedo evitó dar detalles.

"No voy a dar más detalles de que pasó o qué no pasó, qué hizo o qué no hizo, etc. No quiero hablar de lo que no corresponde; tampoco voy a hablar mal de Maju ni de nadie más. Lo que pido es eso: que nos dejen tranquilos y cerrar esta historia", aseveró.

Gustavo Salcedo ofrece disculpas a Christian Rodríguez y dice que se hará responsable de sus actos

Gustavo Salcedo también se refirió a los comentarios que circularon desde su separación de Maju Mantilla y aseguró que muchas versiones no son reales.

"Hay un montón de invenciones alrededor, muchísimas cosas que no son verdad y que se han dicho tanto de mí como de Maju. Yo no voy a hablar de nadie más que no sea de mí. A ella también le han inventado un montón de cosas que no son; se ha metido todo dentro de un mismo saco y creo que hay que separar la paja del trigo", expresó.

Finalmente, reiteró sus disculpas a Rodríguez y afirmó que asumirá las consecuencias de lo ocurrido.

"Primero, yo no justifico la violencia. Segundo, pido disculpas públicamente a esta persona. Creo que es una situación que se salió de las manos y que, a cualquiera en la posición en la cual yo estuve, le podría haber pasado. No lo minimizo, pero tampoco estoy dispuesto a que se hagan exageraciones. No justifico la violencia y, por eso, doy la cara. Yo, en verdad, lo que quería era una disculpa de parte de este sujeto, que nunca llegó, que nunca dio la cara y que siempre se corrió. Yo no tengo por qué correrme o esconderme. No lo justifico, no estuvo bien y asumo mi responsabilidad de lo que ocurrió", concluyó.